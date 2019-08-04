Солист и основатель Little Big Илья Прусикин попал в больницу

Отмечается, что в связи с ухудшением здоровья артиста, группа должна отменить свои ближайшие выступления на фестивалях "Рок за Бобров" в Минске и Solar Weekend в Нидерландах. Little Big принесли свои извинения поклонникам и пообещали, что гастроли будут возобновлены по графику в октябре.