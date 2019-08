Солист и основатель Little Big Илья Прусикин попал в больницу

Всем привет! Мы вынуждены отменить наши ближайшие выступления на фестивалях «Рок за Бобров» в Минске и «Solar Weekend» в Нидерландах в связи с резким ухудшением состояния здоровья Ильича. Мы приносим извинения, надеемся на ваше понимание и очень ждем нашей следующей встречи на сольных концертах: 14 октября в Амстердаме, 15 октября в Неймегене и 25 октября в Минске. Любим вас! Hey everyone! We regret to inform you that we have to cancel our festival shows at “Rok za Bobrov”, Minsk and “Solar Weekend”, Netherlands due to sharp deterioration of Ilich’s health. We apologize, hope for your understanding and look forward to meeting you at our solo shows in Amsterdam (14.10), Nijmegen (15.10) and Minsk (25.10). We love you!

