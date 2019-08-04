Солист и основатель Little Big Илья Прусикин попал в больницу

Лидер петербургской группы Little Big Илья Прусикин был доставлен в больницу. Об этом сообщается на официальных страницах коллектива в соцсетях ВКонтакте и Instagram.
Отмечается, что в связи с ухудшением здоровья артиста, группа должна отменить свои ближайшие выступления на фестивалях "Рок за Бобров" в Минске и Solar Weekend в Нидерландах. Little Big принесли свои извинения поклонникам и пообещали, что гастроли будут возобновлены по графику в октябре.
Всем привет! Мы вынуждены отменить наши ближайшие выступления на фестивалях «Рок за Бобров» в Минске и «Solar Weekend» в Нидерландах в связи с резким ухудшением состояния здоровья Ильича. Мы приносим извинения, надеемся на ваше понимание и очень ждем нашей следующей встречи на сольных концертах: 14 октября в Амстердаме, 15 октября в Неймегене и 25 октября в Минске. Любим вас! Hey everyone! We regret to inform you that we have to cancel our festival shows at “Rok za Bobrov”, Minsk and “Solar Weekend”, Netherlands due to sharp deterioration of Ilich’s health. We apologize, hope for your understanding and look forward to meeting you at our solo shows in Amsterdam (14.10), Nijmegen (15.10) and Minsk (25.10). We love you!
Подробностей о состоянии здоровья Ильи не сообщается. В СМИ пишут о высокой температуре у музыканта. Поклонники желают ему скорейшего выздоровления.