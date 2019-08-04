В США произошла третья стрельба за выходные

Как сообщается, неизвестный открыл огонь из черного автомобиля Camaro. Стрельба была начата возле детской площадки в парке Дуглас в 1:20 по местному времени. Пострадали семеро человек: четверо мужчин и три женщины. Пока что о судьбе подозреваемых стрелков не сообщается.

Это происшествие стало третьим актом массовой стрельбы в США за выходные. Первый случай произошел в городе Эль-Пасо в штате Техас в торговом центре Cielo Vista. В результате стрельбы погибло 20 человек. Вторая стрельба была открыта в Дейтоне, штат Огайо. Неизвестный убил девять человек и ранил, по меньшей мере, 16.