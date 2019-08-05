"Виолончель я взял в руки, когда бросил курить": Миша Майский, Михаил Плетнев и другие звезды фестиваля RĪGA JŪRMALA

Гражданин мира

Второй уик-энд фестиваля RĪGA JŪRMALA откроется концертом знаменитого уроженца Риги, виолончелиста Миши Майского и его дочери, пианистки Лилии Майской.

Отец и дочь играют удивительно свободно, на одном дыхании. Их музыкальный диалог только с виду кажется легким и простым, но за этой простотой скрываются традиция семейного музицирования и истинное мастерство. А также — большой опыт совместных выступлений на лучших концертных площадках мира. В программе концерта — произведения Бетховена, Шуберта, Чайковского и Шостаковича.

С Латвией Мишу Майского связывают детские воспоминания, в том числе о музыкальной школе имени Эмиля Дарзиня. "Виолончель в руки я взял довольно поздно, в том же возрасте, когда бросил курить", — шутил музыкант, вспоминая, как в 8 лет затянулся кубинской сигарой. В дальнейшем жизнь Майского складывалась как авантюрный роман: он учился у самого Мстислава Ростроповича, в советской Москве загремел на полтора года в тюрьму за покупку сертификатов магазина "Березка", в 1973 году эмигрировал из СССР в Израиль.

С тех пор Миша Майский чувствует себя своим в любой стране мира: "Я играю на итальянской виолончели с австрийскими и немецкими струнами французским и немецким смычком. Мои шестеро детей родились в четырех разных странах мира. Моя вторая жена наполовину шриланкийка, наполовину итальянка. Я езжу на японском автомобиле, ношу швейцарские часы и чувствую себя как дома везде, где люди ценят классическую музыку".

16 августа, к/з "Дзинтари" в 19.00

Мальтийский гость

На большом концерте в субботу 17 августа мы услышим одного из лучших лирических теноров мира — мальтийца Джозефа Каллея. Его голосу свойственна необыкновенная теплота, а его сценическому образу — неотразимое мужское обаяние. Каллея — лауреат престижного конкурса Опералия, артист 2012 года по версии журнала Gramophonе, его альбомы номинировались на Grammy. В записи сольного альбома артиста Amore (2013) приняла участие латвийская аккордеонистка Ксения Сидорова.

В "Дзинтари" Джозеф Каллея исполнит фрагменты из опер Моцарта, Доницетти, Массне, Верди, Пуччини, а также вокальные произведения композиторов разных эпох. Сценическим партнером певца выступит пианист Винченцо Скалера.

17 августа, к/з "Дзинтари" в 19.00

Легенды на сцене

Завершит уик-энд концерт, который соединит на сцене больших мастеров – виолончелиста Мишу Майского, знаменитого пианиста и дирижера Михаила Плетнева и Российский национальный оркестр, в 2008 году вошедший в двадцатку лучших оркестров мира по версии британского журнала Gramophone.

Михаил Плетнёв в музыке — уникальное явление, ему удалось сделать одинаково успешную карьеру пианиста, дирижера и композитора. "Михаил Плетнёв играет каждую композицию, как работу собственного сочинения, его интерпретации ошеломляют – вряд ли кто-либо из пианистов способен на нечто подобное", — пишет BBC Music Magazine.

Российский национальный оркестр Михаил Плетнев создал в 1990 году при дружеской поддержке Михаила Горбачева. Под руководством дирижера оркестр обрёл славу и репутацию оркестра мирового уровня.

Михаил Плетнев, как и виолончелист Миша Майский, в своих интерпретациях никогда не допускает рутины. Тем интереснее послушать в их исполнении произведения Жоржа Бизе, Камиля Сен-Сана и Сергея Прокофьева.

18 августа, к/з "Дзинтари" в 19.00

Стоит обратить внимание и на дневные концерты с участием молодых музыкантов, громко заявивших о себе миру.

В субботу 17 августа в 14.00 в Малом зале "Дзинтари" выступит харизматичный гитарист MILOŠ (Милош Карадаглич), который славится технической виртуозностью, и мощным сценическим темпераментом. "Я хочу вывести гитару из летаргии и показать, на что способны я и мой инструмент", – музыканту не откажешь в амбициозности. MILOŠ — первый классический гитарист, когда-либо игравший сольный концерт в Королевском Альберт-Холле в Лондоне, журнал BBC включил его в список шести лучших гитаристов века.и Музыкант записывает альбомы на престижном лейбле Deutsche Grammophon