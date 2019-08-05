В Риге с новым моноспектаклем выступит Сергей Безруков

Моноспектакль Сергея Безрукова – это автопортрет актера, сложенный, как мозаика, из самых разных ролей, сыгранных им в театре и кино. И первенство здесь, конечно же, отдано поэтам и поэзии. Сирано де Бержерак, Пушкин, Есенин, Высоцкий — они жили в разные эпохи, но настолько схожи своей дерзостью, внутренней свободой, безрассудством, а также своей трагической судьбой — судьбой поэта.

ФОТО: Пресс-фото

Вместе с актером зритель заново откроет для себя романтику стихов Ростана, поэзию Пушкина, песенное слово Есенина, трагический надрыв стихов и песен Высоцкого.

Мероприятие разделено на два отделения. Во второй части вечера Безруков расскажет о своих работах в театре и кино, исполнит полюбившиеся зрителям песни из кино- и телефильмов. Ну, а самое главное – моноспектакль даст уникальную возможность "поговорить по душам", стать свидетелем живого, непосредственного общения актера со зрителем, — а возможно даже задать вопрос и услышать ответ.

ФОТО: Пресс-фото

Во время чтения поэзии на экране сцены будут демонстрироваться кадры из фильмов, где Сергей Безруков сыграл главные роли: "Пушкин: последняя дуэль", "Есенин" и "Высоцкий: спасибо, что живой".