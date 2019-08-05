В Рижском порту корабль два раза сел на мель: капитан судна был пьян

MRCC немедленно отправил на место происшествия судно KA - 06 Gaisma, принадлежащее оперативной службе. Сотрудники службы констатировали, что загрязнения окружающей среды не произошло, при инциденте не пострадали люди, а корабль сможет сдвинуться с мели своими силами.

В 22.21 поступила информация о том, что Hadeland повторно сел на мель. Смотровая группа KA - 06 взошла на борт корабля для проведения более тщательной проверки. В ходе повторного осмотра сотрудники Службы береговой охраны констатировали, что капитан судна находится в состоянии алкогольного опьянения. После того как Hadeland сошел с мели, корабль направили в якорное места рейда Рижского порта.

Как указал в интервью Латвийскому радио следователь Бюро расследования транспортных аварий и инцидентов Айгар Крастиньш, корабль собирался вывезти из Латвии древесину. И Управление Рижского Свободного порта, и Служба береговой охраны, и Латвийская морская администрация признают, что капитанов не проверяют на наличие алкоголя в крови ни при выходе из латвийских портов, ни при заходе.

Капитанам уделяют особое внимание только в случае аварий, которые случаются редко.