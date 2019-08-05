KNAB просит предъявить обвинение в мошенничестве члену правления 1-ой больницы

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) просит прокуратуру предъявить обвинение в попытке мошенничества депутату Рижской думы, члену правления Рижской 1-й больницы Геннадию Севастьянову ("Согласие").
Также KNAB просит предъявить обвинение бывшему члену правления строительной фирмы Torenberg Александру Крейцеру и бывшему техническому директору Магнусу Курпушеву.
Эти три человека подозреваются в мошенничестве в группе лиц по предварительному сговору, должностное лицо и одно из физических лиц - также в подделке документов, а должностное лицо - в злоупотреблении служебным положением.
Уголовное дело связано с подозрениями в том, что должностное лицо больницы воспользовалось служебным положением при заключении договоров о закупках, а подрядчик строительных работ, возможно, подделал документы о проведенных строительных работах. По мнению KNAB, бюджету самоуправления нанесен ущерб в размере 9495 евро.