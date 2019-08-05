Пн, 5.08.2019
Очевидно то, что в федерации все еще есть попытки всеми силами сохранить старый, тянущийся годами порядок, который привел нас туда, где мы находимся сейчас. Каспар Горкшс, президент Латвийской футбольной федерации

KNAB просит предъявить обвинение в мошенничестве члену правления 1-ой больницы

Геннадий Севастьянов

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) просит прокуратуру предъявить обвинение в попытке мошенничества депутату Рижской думы, члену правления Рижской 1-й больницы Геннадию Севастьянову ("Согласие").

Также KNAB просит предъявить обвинение бывшему члену правления строительной фирмы Torenberg Александру Крейцеру и бывшему техническому директору Магнусу Курпушеву.

Эти три человека подозреваются в мошенничестве в группе лиц по предварительному сговору, должностное лицо и одно из физических лиц - также в подделке документов, а должностное лицо - в злоупотреблении служебным положением.

Уголовное дело связано с подозрениями в том, что должностное лицо больницы воспользовалось служебным положением при заключении договоров о закупках, а подрядчик строительных работ, возможно, подделал документы о проведенных строительных работах. По мнению KNAB, бюджету самоуправления нанесен ущерб в размере 9495 евро.

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