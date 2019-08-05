МИД Латвии призывает Россию освободить задержанных в Москве демонстрантов

"27 июля и 3 августа в Москве прошли массовые демонстрации в знак протеста против отказа органов власти зарегистрировать независимых кандидатов для участия в муниципальных выборах, ожидаемых в сентябре. Латвия всегда выступала и продолжит выступать за права людей свободно выражать политическую волю на демократических, свободных и честных выборах. В обоих случаях российские власти, применяя силу, задержали большое количество демонстрантов. Латвия призывает незамедлительно освободить задержанных", - говорится в распространенном Министерством иностранных дел сообщении.

Министерство подчеркивает необходимость следовать основным демократическим ценностям и обязательствам, которые Россия взяла на себя в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совете Европы.