МИД Латвии призывает Россию освободить задержанных в Москве демонстрантов

Латвия призывает незамедлительно освободить задержанных во время протестов в Москве демонстрантов, сообщило агентству LETA Министерство иностранных дел.
"27 июля и 3 августа в Москве прошли массовые демонстрации в знак протеста против отказа органов власти зарегистрировать независимых кандидатов для участия в муниципальных выборах, ожидаемых в сентябре. Латвия всегда выступала и продолжит выступать за права людей свободно выражать политическую волю на демократических, свободных и честных выборах. В обоих случаях российские власти, применяя силу, задержали большое количество демонстрантов. Латвия призывает незамедлительно освободить задержанных", - говорится в распространенном Министерством иностранных дел сообщении.
Министерство подчеркивает необходимость следовать основным демократическим ценностям и обязательствам, которые Россия взяла на себя в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совете Европы.
Как сообщалось ранее, 3 августа в ходе протестной акции в центре Москвы прошли задержания. Однако уже 4 августа было получено сообщение о том, что полиция Москвы освободила почти всех задержанных в ходе протестной акции 3 августа людей.