Пн, 5.08.2019
На самом деле в электромагнитном излучении того вида, который создают станции 5G, нет ничего нового, оно вокруг нас. Сабине Берзиня, Re:Check
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Музыка
  • Умер основатель ВИА "Пламя" - автор хитов "Снег кружится" и "Идет солдат по городу"

Умер основатель ВИА "Пламя" - автор хитов "Снег кружится" и "Идет солдат по городу"

ФОТО: instagram.com/rubala45/

Основатель вокально-инструментального ансамбля "Пламя", композитор Сергей Березин скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает в своем Instagram поэтесса Лариса Рубальская.

Директор группы "Пламя" Гелена Дорфман подтверждает эту информацию.

Сергей Березин является автором композиций "Снег кружится", "На дальней станции сойду", "Идет солдат по городу". Его песни исполняли Лев Лещенко, Николай Караченцов, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Валентина Толкунова, Михаил Шуфутинский.

Видео: "Снег кружится"

В 1988 году Сергей Березин получил звание заслуженного артиста РСФСР, а уже в 2001 году — Народного артиста России.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ