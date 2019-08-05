Умер основатель ВИА "Пламя" - автор хитов "Снег кружится" и "Идет солдат по городу"

Основатель вокально-инструментального ансамбля "Пламя", композитор Сергей Березин скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает в своем Instagram поэтесса Лариса Рубальская.
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Сегодня ушел из жизни Сергей Березин - замечательный человек, талантливый композитор, руководитель ансамбля Пламя. Это был прекрасный удивительный благородный и порядочный человек. Он был очень много лет моим близким, надёжным другом. Я благодарна судьбе за то, что ты был в моей судьбе, Сережа, и мне будет очень горько без тебя.
Директор группы "Пламя" Гелена Дорфман подтверждает эту информацию.
Сергей Березин является автором композиций "Снег кружится", "На дальней станции сойду", "Идет солдат по городу". Его песни исполняли Лев Лещенко, Николай Караченцов, Иосиф Кобзон, Филипп Киркоров, Валентина Толкунова, Михаил Шуфутинский.
Видео: "Снег кружится"
В 1988 году Сергей Березин получил звание заслуженного артиста РСФСР, а уже в 2001 году — Народного артиста России.