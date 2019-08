Умер основатель ВИА "Пламя" - автор хитов "Снег кружится" и "Идет солдат по городу"

View this post on Instagram

Сегодня ушел из жизни Сергей Березин - замечательный человек, талантливый композитор, руководитель ансамбля Пламя. Это был прекрасный удивительный благородный и порядочный человек. Он был очень много лет моим близким, надёжным другом. Я благодарна судьбе за то, что ты был в моей судьбе, Сережа, и мне будет очень горько без тебя.