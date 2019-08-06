Анфиса Чехова опубликовала соблазнительное фото в душе

Популярная телеведущая Анфиса Чехова опубликовала серию снимков, где она позирует под струями воды в душе. Фотографии она разместила на своей Instagram-странице.
Телеведущая Анфиса Чехова является одной из самых привлекательных женщин в российском шоу-бизнесе. Звезда любит похвастаться шикарной фигурой. На этот раз она позировала на фото в синем бикини под струями воды.
"Good morning. Какое фото лучше?", - спросила поклонников Анфиса.
Подписчики Чеховой были восхищены формами телезвезды.
"Я не понимаю, как могут устоять перед такой красотою, особи мужского пола?", "Что мужу не хватало не пойму", "Какая красивая фигура", "Все классно, но без купальника обычно в душ ходят", - писали комментаторы под фото.