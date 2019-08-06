Салон в дыму, пилот приземлялся в маске: пассажиры о хаосе в самолете British Airways

Авиакомпания подтвердила, что во время рейса BA422 произошел "инцидент". У самолета Airbus A321 "возникла техническая проблема", сказано в сообщении компании.

Чтобы выбраться из самолета, пассажирам пришлось спускаться по надувным трапам, которые используют в чрезвычайных ситуациях. Три пассажира были доставлены в больницу, но их уже выписали.

British Airways принесла извинения 175 пассажирам, находившимся в самолете.

"Члены экипажа с нами не коммуницировали, несмотря на то, что некоторые уже начали надевать кислородные маски и противопожарную одежду", - рассказала пассажирка Гейл Вицпатрик, которая отправилась в путешествие вместе с мужем. "Люди плакали и хватали ртом воздух. Было действительно страшно".

.@British_Airways terrifying experience on flight to Valencia. Felt like horror film. Thankfully everyone safe. Flight filled with smoke and had to be emergency evacuated. #britishairways pic.twitter.com/NT4Gtme9kl — Lucy Brown (@lucyaabrown) August 5, 2019

Пассажирка Рейчел Джуп, которая была в самолете с детьми, рассказала, что салон наполнился дымом "очень быстро" - примерно за десять минут. Белый дым попал в салон через вентиляционную систему. Однако никакого неофициального сообщения от экипажа не последовало.

"Это произошло очень быстро. Нельзя было рассмотреть пассажиров, находившихся на расстоянии двух сидений", - сказала Джуп, работающая редактором BBC Panorama.

Когда самолет начал посадку, Джуп услышала призывы "броситься на землю", чтобы пассажиры могли вдыхать более чистый воздух у пола самолета.

Женщина похвалила "довольно мягкую посадку" пилота. "Позднее мы узнали, что кабина пилота была полна дыма и он надел кислородную маску", - добавила Джуп.

Кроме того, экипаж примерно три-четыре минуты после посадки не мог открыть двери аварийного выхода.

Однако когда это все-таки удалось и пассажиры спустились по надувному трапу, к ним поспешили сотрудники службы спасения.