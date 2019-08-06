Гости на концерте Хиблы Герзмавы в Юрмале: Пугачева, Галкин, Хазанов, Вайкуле и другие...
В концертном зале "Дзинтари" со своей программой "Классика и Джаз" выступила яркая и непосредственная, эмоциональная и страстная оперная дива Хибла Герзмава - ведущая солистка театра имени К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко и одна из лучших исполнительниц репертуара бельканто.
Совместно с джазовым трио Якова Окуня обладательница уникального голоса Хибла Гарзмава предоставила зрителям возможность убедиться в том, насколько близки друг другу два на первый взгляд непохожих стиля - старый европейский академический и новый "легкомысленный" американский. В качестве особого гостя в концерте оперной дивы и джаз-бэнда приняла участие латвийская группа DAGAMBA.
Имя Хиблы Гарзмавы на афише - это всегда гарантия аншлага! Естественно, что
столь яркое музыкальное событие не могли пропустить ни латвийские почитатели ее таланта, в том числе и известные в стране персоны, ни звезды российского шоу-бизнеса, отдыхающие в эти дни в Юрмале.
Кого там только не было! Геннадий Хазанов, Леонид Ярмольник, чета Затлерсов, Валдис Биркавс с супругой, Алла Пугачева и Максим Галкин, Лайма Вайкуле... И, конечно, просто многочисленные латвийские ценители оперной и джазовой музыки.
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