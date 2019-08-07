Впервые в истории Латвии музыканты из Латгалии победили на метал-конкурсе мирового уровня

Мог ли кто-то из почитателей хэви-метал в нашей стране представить, что когда-нибудь латвийский флаг поднимется на сцене фестиваля Wacken Open Air?

Впервые в истории Латвии группа из Даугавпилса Varang Nord победила на Wacken Metal Battle в Германии, где ей противостояли еще три десятка музыкальных команд со всего мира.

Можно смело сказать, что - это настоящее событие в истории латвийской метал-сцены.

Varang Nord ФОТО: из личного архива Максима Попова

Но Varang Nord совсем не новички. Их лидер и отец-основатель Максим Попов признается, что сама идея создать фолк-группу возникла у него уже давно.

Максим Попов, Varang Nord ФОТО: Пресс-фото

"За многие годы я успел вырасти как музыкант. Определенно, я учел ошибки прошлых лет, внес изменения и собрал команду, с которой мы и создали Varang Nord", - отмечает Максим.

Стоит отметить, что действительно, хоть направление музыки осталось прежним коллектив стал двигаться больше в историю скандинавских и германских племен. Как подчеркнул Максим, на территории теперешней Латгалии были расположены несколько стоянок викингов. Тем не менее, хоть место для истории и есть в их группе - это не реконструкция. Все-таки музыканты подчеркивают, что основа их выступлений - это театральность.

Аккордеонистка Елена Кальниша - единственная дама в коллективе, и она не робкого десятка. Елена выглядит, как настоящая женщина-воительница. Кроме того, девушка единственная в группе имеет профессиональное музыкальное образование, остальные участники, смеясь называют себя любителями. Хотя Максим и Вячеслав (перкуссия) посвятили музыке 15-16 лет.

Елена, Varang Nord ФОТО: Пресс-фото

"Сначала родители смотрели с недоверием. Теперь моя мама - наша самая ярая фанатка. Пока мы были в Германии она все наши концертные видео пересмотрела", - признается Елена.

Максим Попов также отмечает, что его родные очень хорошо относятся к тому, чем он занимается. Когда стало известно, что они победили, то родные расплакались от радости. Отец Максима довольно рано начал приобщать его к музыке.

"Папа уже меня с 9 лет хотел научить на гитаре играть, но я долго отказывался. Уже в 15 лет я пришел к этому сам", - вспоминает он.

География гастрольных поездок Varang Nord и правда похожа на набеги древних викингов. Музыканты успели не только объехать ряд европейских городов, но и большую часть российских. Однажды их чудом занесло в небольшой клуб в Крыму. Напомним, что в России некоторые жанры экстремальной метал-музыки запрещены или ограничены.

Местные власти могут остановить или отменить концерт без видимых на то причин, поэтому единственный концерт группы Varang Nord на латышском языке в Крыму - был как некого рода поддержка альтернативной культуры там, где она притесняется.

"Наш коллектив никогда не был и никогда не будет связан с политикой", - подчеркивает лидер группы.

Varang Nord ФОТО: Jānis Skapars/ TVNET