Впервые в истории Латвии музыканты из Латгалии победили на метал-конкурсе мирового уровня
Викинг-металлисты из Даугавпилса Varang Nord победили на конкурсе, который проходил в рамках крупнейшего фестиваля тяжелой музыки в мире Wacken Metal Battle. Русский TVNET смог пообщаться с участниками коллектива: лидером и вокалистом Максимом, аккордеонисткой Еленой и перкуссионистом Вячеславом.
Мог ли кто-то из почитателей хэви-метал в нашей стране представить, что когда-нибудь латвийский флаг поднимется на сцене фестиваля Wacken Open Air?
Впервые в истории Латвии группа из Даугавпилса Varang Nord победила на Wacken Metal Battle в Германии, где ей противостояли еще три десятка музыкальных команд со всего мира.
Можно смело сказать, что - это настоящее событие в истории латвийской метал-сцены.
Но Varang Nord совсем не новички. Их лидер и отец-основатель Максим Попов признается, что сама идея создать фолк-группу возникла у него уже давно.
"За многие годы я успел вырасти как музыкант. Определенно, я учел ошибки прошлых лет, внес изменения и собрал команду, с которой мы и создали Varang Nord", - отмечает Максим.
Стоит отметить, что действительно, хоть направление музыки осталось прежним коллектив стал двигаться больше в историю скандинавских и германских племен. Как подчеркнул Максим, на территории теперешней Латгалии были расположены несколько стоянок викингов. Тем не менее, хоть место для истории и есть в их группе - это не реконструкция. Все-таки музыканты подчеркивают, что основа их выступлений - это театральность.
Аккордеонистка Елена Кальниша - единственная дама в коллективе, и она не робкого десятка. Елена выглядит, как настоящая женщина-воительница. Кроме того, девушка единственная в группе имеет профессиональное музыкальное образование, остальные участники, смеясь называют себя любителями. Хотя Максим и Вячеслав (перкуссия) посвятили музыке 15-16 лет.
"Сначала родители смотрели с недоверием. Теперь моя мама - наша самая ярая фанатка. Пока мы были в Германии она все наши концертные видео пересмотрела", - признается Елена.
Максим Попов также отмечает, что его родные очень хорошо относятся к тому, чем он занимается. Когда стало известно, что они победили, то родные расплакались от радости. Отец Максима довольно рано начал приобщать его к музыке.
"Папа уже меня с 9 лет хотел научить на гитаре играть, но я долго отказывался. Уже в 15 лет я пришел к этому сам", - вспоминает он.
География гастрольных поездок Varang Nord и правда похожа на набеги древних викингов. Музыканты успели не только объехать ряд европейских городов, но и большую часть российских. Однажды их чудом занесло в небольшой клуб в Крыму. Напомним, что в России некоторые жанры экстремальной метал-музыки запрещены или ограничены.
Местные власти могут остановить или отменить концерт без видимых на то причин, поэтому единственный концерт группы Varang Nord на латышском языке в Крыму - был как некого рода поддержка альтернативной культуры там, где она притесняется.
"Наш коллектив никогда не был и никогда не будет связан с политикой", - подчеркивает лидер группы.
В 2013 году Максим Попов уже пытался покорить Wacken Metal Battle в Германии. Тогда это был даугавпилсский коллектив Asthma. Как он признается, это был очень ценный опыт, ведь в этот раз он прекрасно понимал куда он едет, как расположены сцены, на что стоит тратить время, а на что нет. Тогда музыканты не вошли даже в десятку лучших, но Максим загорелся фанатичным желанием вернуться во что бы то ни стало и победить.
"Хорошо, что мы не поехали в 2016 году. Мы тогда еще не были готовы. За три года мы получили огромный концертный опыт, и знали, как нужно себя вести на сцене. Как правильно себя подать. В результате, подача и решила многое. Ведь с нами рядом выступали такие "монстры", с такой техникой игры, до которой нам еще учиться и учиться", - перебивая друг друга рассказывают Максим и Вячеслав.
Негативное и скептическое отношение со стороны музыкальных коллег только больше подстегивало и мотивировало артистов. Они ехали в Германию только за победой.
"Я уже давно сказал организатору отбора на Wacken Metal Battle в Латвии Владимиру Кравченко: "Проблема наших групп, которые ездили ранее в том, что они ехали сыграть, а не побеждать!"", - пояснил Попов.
Музыкант считает, что важно то, что хочет целиком весь коллектив, а не отдельные его участники. Очень важно, чтобы все были настроены на победу и шли к ней.
"Мы хотели показать, какой в Латвии уровень. Хотели победить и сделать отличное шоу", - объясняет он.
В коллективе еще есть харизматичный бас-гитарист Данила, которому 21 год и 18-летний гитарист Эдвин.
"Они настоящие молодцы. Не растерялись. Вообще над нами шутят, что у нас в группе есть своя Арья Старк и Бьерн Железнобокий", - смеясь рассказали музыканты.
Varang Nord получили не только признание и любовь почитателей тяжелой музыки, а еще вполне осязаемые призы.
Во-первых, это 5 тысяч евро, которые можно потратить на развитие группы. Во-вторых еще 5 тысяч евро на съемку профессионального видеоклипа в Болгарии. Ребята должны его снять в течение полугода. Кроме того, одним из важнейших подарков они считают участие в семидневном фестивале Full Metal Holiday на Мальорке. Музыкантам также подарили custom гитару стоимостью в 700 евро, басовый усилитель крутейший, целый сет тарелок, малый барабан Tama (custom), сведение песен на профессиональной студии, холодильник в виде усилителя Marshall и многое другое.
Теперь группа продолжает активную работу над своим новым альбомом, который будет полностью на латгальском языке. После своего возвращения они дадут первый большой концерт в Риге. Известно, что он состоится уже в сентября в клубе Melnā Piektdiena.