Тони Моррисон ФОТО: Reuters/ScanPix

Американская писательница и лауреат Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон скончалась в возрасте 88 лет, сообщает Associated Press во вторник, 6 августа.

Причина смерти пока что не сообщается.

Тони Моррисон является первой темнокожей женщиной, которая получила Нобелевскую премию по литературе. Данное событие произошло в 1993 году. В библиографии писательницы 11 романов. Последняя книга Моррисон под названием "Боже, храни мое дитя" была издана в 2015 году. Женщина также занималась детской прозой, писала пьесы, а также принимала участие в литературной критике.