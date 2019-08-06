СМИ: Актер сериалов "Интерны" и "Кухня" напал на прохожего с ножом

Актер сериала "Кухня" напал на прохожего на станции метро "Театральная". Звезда 5 августа отмечал свой день рождения и, будучи выпившим, направился домой.

В подземке 29-летний актер накинулся с ножом на прохожего. Бадмаев повредил мужчине кожаную куртку, после чего его задержали сотрудники безопасности московского метро. Артист был доставлен в отделение полиции, пишет URA.RU.

В отношении артиста был составлен протокол о хулиганстве. Когда звезда "Интернов" немного протрезвел, он принес свои извинения сотрудникам полиции и потерпевшим.