Трагедия в зоопарке Лейпцига: львица съела собственных детенышей

Понадобилось всего три дня для того, чтобы двойной восторг посетителей и сотрудников зоопарка в Лейпциге превратился в полный ужаса момент отчаяния. В прошлую пятницу пятилетняя львица родила на свет два крепких отпрыска, что стало настоящей сенсацией - ведь это первые львята в этом зоопарке за последние 15 лет.
Изначально молодая мама вела себя безукоризненно - облизала малышей, позволила им высохнуть, накормила молоком и по крайней мере внешне вела себя спокойно.
Однако в понедельник вечером случилась настоящая драма - во время очередного вылизывания львят львица их полностью съела.
"Мы в шоке и не в состоянии объяснить это. До этого львица все делала, как положено", - рассказал изданию Bild сотрудник, ответственный за уход за животными в этом зоопарке.
Матери и детенышам, по его словам, всего хватало. За ними наблюдали 24 часа в сутки посредством видеокамер.
То, почему львица так поступила, скорее всего, объяснить не удастся, так как тела съеденных животных невозможно изучить.
Сотрудники зоопарка отметили, что так все же бывает, особенно с первенцами, что в определенном смысле можно объяснить отсутствием материнского опыта или кажущимися дефектами развития новорожденных.
Пока что известно лишь то, что мать отменно кормили. Теперь она некоторое время еще поживет "в материнской комнате", а через пару дней встретится с отцом львят.