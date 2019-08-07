Ср, 7.08.2019
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Трагедия в зоопарке Лейпцига: львица съела собственных детенышей

ФОТО: Leipcigas zooloģiskais dārzs

Понадобилось всего три дня для того, чтобы двойной восторг посетителей и сотрудников зоопарка в Лейпциге превратился в полный ужаса момент отчаяния. В прошлую пятницу пятилетняя львица родила на свет два крепких отпрыска, что стало настоящей сенсацией - ведь это первые львята в этом зоопарке за последние 15 лет. 

Изначально молодая мама вела себя безукоризненно - облизала малышей, позволила им высохнуть, накормила молоком и по крайней мере внешне вела себя спокойно.

Однако в понедельник вечером случилась настоящая драма - во время очередного вылизывания львят львица их полностью съела.

"Мы в шоке и не в состоянии объяснить это. До этого львица все делала, как положено", - рассказал изданию Bild сотрудник, ответственный за уход за животными в этом зоопарке.

Матери и детенышам, по его словам, всего хватало. За ними наблюдали 24 часа в сутки посредством видеокамер.

То, почему львица так поступила, скорее всего, объяснить не удастся, так как тела съеденных животных невозможно изучить.

Сотрудники зоопарка отметили, что так все же бывает, особенно с первенцами, что в определенном смысле можно объяснить отсутствием материнского опыта или кажущимися дефектами развития новорожденных.

Пока что известно лишь то, что мать отменно кормили. Теперь она некоторое время еще поживет "в материнской комнате", а через пару дней встретится с отцом львят. 

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