Трагедия в зоопарке Лейпцига: львица съела собственных детенышей

Изначально молодая мама вела себя безукоризненно - облизала малышей, позволила им высохнуть, накормила молоком и по крайней мере внешне вела себя спокойно.

Однако в понедельник вечером случилась настоящая драма - во время очередного вылизывания львят львица их полностью съела.

"Мы в шоке и не в состоянии объяснить это. До этого львица все делала, как положено", - рассказал изданию Bild сотрудник, ответственный за уход за животными в этом зоопарке.

Матери и детенышам, по его словам, всего хватало. За ними наблюдали 24 часа в сутки посредством видеокамер.

То, почему львица так поступила, скорее всего, объяснить не удастся, так как тела съеденных животных невозможно изучить.

Сотрудники зоопарка отметили, что так все же бывает, особенно с первенцами, что в определенном смысле можно объяснить отсутствием материнского опыта или кажущимися дефектами развития новорожденных.