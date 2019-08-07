Полиция раскрыла аферу с землей и лесом с участием должностных лиц

В 2018 году Управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции (УБЭП) начало уголовный процесс против восьми человек о противоправном приобретении недвижимости, сообщили агентству LETA в Госполиции.

В ходе расследования выяснилось, что группа лиц в 2018 году организовала изготовление фальшивого завещания и подачу его нотариусу. Объектом завещания была недвижимость в Дагдской волости. Ее хозяйка умерла в 2011 году, и наследников у нее не было.

Общая площадь объекта составляла 46,7 га, в том числе 30,5 га леса и 7,7 га сельскохозяйственных земель.

Нотариус, не заметив ничего подозрительного, согласовал наследство. Затем недвижимость была продана другому человеку, который начал на этой территории лесоразработки.

Уголовный процесс был заведен по статьям Уголовного закона о мошенничестве, подделке документа, использовании поддельного документа и легализации незаконно нажитых средств.

Потерпевшим по делу признана Служба государственных доходов, так как в случае отсутствия наследников имущество отходит государству.

Размер предотвращенного ущерба - более 175 тысяч евро.