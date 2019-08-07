KNAB оштрафовал Memory Water за незаконную предвыборную агитацию в поддержку KPV LV

KNAB закончил проверку в связи с рекламной кампанией Memory Water и пришел к выводу, что предприятие совершило административное нарушение, разместив предвыборные агитационные материалы партии в публичных местах и не подав в KNAB в установленном законом порядке расценок на их размещение, сообщили агентству LETA в KNAB.

KNAB наложил на Memory Water штраф в размере 600 евро. Это решение было оспорено компанией в Рижском районном суде, где жалоба предприятия будет рассмотрена 7 ноября.

Как сообщалось ранее, KNAB начал проверку летом прошлого года перед 13-ми выборами в Сейм.

Тогда руководитель отдела контроля финансирования политических организаций KNAB Амилия Райтума в эфире Латвийского радио рассказала, что проверку бюро начало по своей инициативе, однако было получено и несколько соответствующих заявлений.

Райтума также обратила внимание на то, что третьи лица могут законно проводить агитацию, однако их затраты не должны превышать 6450 евро.