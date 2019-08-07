Актер Валентина Гафта госпитализировали с инсультом. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на РЕН ТВ.
Согласно данным телеканала, ему стало плохо примерно неделю назад, он был доставлен в реанимацию. В настоящее время состояние Гафта стабилизировано, артист находится в отделении неврологии.
Его друг и коллега Саид Багов рассказал РИА "Новости", что актер действительно прибывает в больнице, но уже чувствует себя лучше.
Новость подтвердила и жена актера Ольга Остроумова.
"Валентин Иосифович в больнице, состояние удовлетворительное, но выписываться еще рано", — цитирует ее РИА "Новости".
Гафт родился 2 сентября 1935 года. Его дебют в кино состоялся в 1956 году в фильме "Убийство на улице Данте". Наибольшую известность ему принесли ленты "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово…".
С 1970-х годов актер работает в театре "Современник", где и состоялся его дебют в качестве режиссера. В 1984 году Гафту получил звание народного артиста РСФСР.