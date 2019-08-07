Валентина Гафта госпитализировали

Согласно данным телеканала, ему стало плохо примерно неделю назад, он был доставлен в реанимацию. В настоящее время состояние Гафта стабилизировано, артист находится в отделении неврологии.

Его друг и коллега Саид Багов рассказал РИА "Новости", что актер действительно прибывает в больнице, но уже чувствует себя лучше.

Новость подтвердила и жена актера Ольга Остроумова.

"Валентин Иосифович в больнице, состояние удовлетворительное, но выписываться еще рано", — цитирует ее РИА "Новости".

Гафт родился 2 сентября 1935 года. Его дебют в кино состоялся в 1956 году в фильме "Убийство на улице Данте". Наибольшую известность ему принесли ленты "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово…".