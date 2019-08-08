Фото: Невероятно горячая Юлианна Карулова позирует в бассейне с обнаженной грудью

Звезда наслаждается долгожданным отдыхом на Мальдивских островах. Девушка успела сделать и опубликовать много красивых кадров на фоне Индийского океана, показав свою роскошную фигуру в различных купальниках, а где-то и даже без него. Юлианна решилась опубликовать очередной горячий снимок.

Певица позировала топлес в бассейне. На фото Караулова запечатлена со спины, в одних трусиках от бикини с ярким геометрическим принтом.

Обнаженная грудь девушки на фото хорошо заретуширована. Артистка с улыбкой смотрит задумчиво вдаль на чистое голубое небо и лазурную воду.

Однако не все так хорошо, как может показаться. Отпуск в райском уголке исполнительнице испортила травма. Девушка оступилась и сломала палец на ноге. Инцидент расстроил певицу, но она смогла перенаправить свое внимание на позитивные моменты путешествия.