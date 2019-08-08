Фото: Невероятно горячая Юлианна Карулова позирует в бассейне с обнаженной грудью

31-летняя Юлианна Караулова отправилась отдыхать на Мальдивы, успев поделиться в Instagram откровенным фото.
Звезда наслаждается долгожданным отдыхом на Мальдивских островах. Девушка успела сделать и опубликовать много красивых кадров на фоне Индийского океана, показав свою роскошную фигуру в различных купальниках, а где-то и даже без него. Юлианна решилась опубликовать очередной горячий снимок.
Певица позировала топлес в бассейне. На фото Караулова запечатлена со спины, в одних трусиках от бикини с ярким геометрическим принтом.
Обнаженная грудь девушки на фото хорошо заретуширована. Артистка с улыбкой смотрит задумчиво вдаль на чистое голубое небо и лазурную воду.
Однако не все так хорошо, как может показаться. Отпуск в райском уголке исполнительнице испортила травма. Девушка оступилась и сломала палец на ноге. Инцидент расстроил певицу, но она смогла перенаправить свое внимание на позитивные моменты путешествия.
Ребятки, спасибо за беспокойство! Я немного прихрамываю, но в целом все ок. Вчера даже на йогу местную умудрилась сходить)) Кстати, по этому поводу вспомнила странную детскую поговорку: «У собачки болит, у кошечки болит, а у Юлечки (например) не болит». Я вот всегда думала: «Какого хрена вообще?Почему у кого-то должно болеть за меня?!». Жестокая и дурацкая фраза - не говорите ее своим детям. Кошечка и собачка не должны страдать!))) #sunaqua #sinaquairuveli #naturallycolorful #maldives
Звезда успокоила обеспокоенных фанатов, отметив, что с ней все в порядке. "Проходит потихоньку… Я немного прихрамываю, но в целом все ок. Вчера даже на йогу местную умудрилась сходить", — подчеркнула Юлианна.