Ср, 7.08.2019
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Медики назвали самый полезный фрукт, особенно летом
Ешьте на здоровье!

Фрукты

ФОТО: Pixabay

Самым полезным фруктом, особенно в летнее время, медики признали абрикос. По их словам, если абрикосы употреблять ежедневно, то можно избежать многих заболеваний.

Специалисты советуют включить в рацион абрикосы людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями почек. Также врачи рекомендуют  употреблять эти фрукты женщинам, особенно в период беременности.

  • Медики отмечают, что абрикос - продукт низкокалорийный, но при этом в нем содержится большое количество полезных веществ, которые понижают уровень холестерина и повышают общий тонус всего организма. Кроме того, абрикос очищает от шлаков и токсинов.

Врачи рекомендуют употреблять этот фрукт, так как он является отличной профилактикой заболеваний сердечно-сосудистой системы и почек.

Диетологи также советуют абрикосы людям, которые борются с лишним весом. Кроме этого, абрикос может повысить настроение и снизить тревожность, отмечают специалисты.

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