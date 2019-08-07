Минздрав: летом с нехваткой врачей может столкнуться любая больница

По ее словам, в Даугавпилсской региональной больнице сейчас делается все, чтобы решить сложившуюся ситуацию в ближайшее время.

"Мы обсуждаем, как реорганизовать работу операционного блока, чтобы обеспечить работу имеющимися ресурсами. У нас будет стратегическое решение", - сообщил член правления больницы Григорий Семенов.

Больница надеялась, что ситуация решится, когда врачи вернутся на работу после болезни. "Однако этого недостаточно - нужно думать, как решить ситуацию в долгосрочной перспективе", - сказал Семенов, добавив, что больница будет еще теснее сотрудничать с другими медицинскими учреждениями в регионе. Планируется встреча с коллегами в Карсаве и Прейли, однако есть ряд специфических услуг, которые пациентам предоставляются только в Даугавпилсе.

"Сегодня мы поняли, что у нас есть поддержка, что мы можем работать и решать сложившуюся ситуацию, смотря в будущее, чтобы привлечь новых коллег, создать базу обучения", - сказал Семенов.

В свою очередь Шерна подчеркнула, что нехватка человеческих ресурсов в отрасли здравоохранения является не только проблемой Латвии. По данным Всемирной организации здравоохранения, к 2023 году по всему миру будет не хватать около 40 млн медицинских работников.

Председатель Даугавпилсской думы Андрей Элксниньш подчеркнул, что ситуация в Даугавпилсской больнице подтвердила, что региональные больницы и самоуправления являются заложниками ситуации, потому что основной проблемой является нехватка бюджетного финансирования в отрасли.

"Самоуправления выполняют функцию, которую должно выполнять государство", - заявил Элксниньш, подчеркнув, что Даугавпилсская дума в прошлом году выделила региональной больнице финансирование в размере почти миллиона евро.

"Проблему человеческих ресурсов нужно решать, предусмотрев в Сейме соответствующее финансирование, чтобы была возможность привлечь выпускников школ к учебе на медицинских факультетах. Если государство называет здравоохранение одним из приоритетов, то и финансирование должно быть соответствующим", - сказал Элксниньш.

В свою очередь Шерна подчеркнула, что Минздрав включил в список приоритетных мероприятий увеличение числа работников медицинской отрасли. Для этих целей министерство будет просить 119 млн евро.