Жестокое избиение в Краславе: возможных убийц отпустили на свободу

Брат и сестра убитого Андриса - Мартиньш и Сармите - рассказали передаче, что Андрис уже приобрел дом, где хотел обустроить семейное гнездо со своей подругой.

"Андрис в свои 28 лет только начал жить. Он ездил в Ирландию на заработки, чтобы отдать долги, хотел с девочкой сыграть свадьбу, выплатить до конца за дом. У него была цель, он шел вперед! Он старался, думал о своей девочке, детям", - рассказали передаче родственники.

Той ночью он перед поездкой на работу за границу Андрис встретился с друзьями в одном из мест отдыха в Краславе. Андрис вышел с другом закурить, и у дверей заведения произошел конфликт с другой компанией.

"Как нам рассказали, конфликт возник из-за сигареты. Та, другая компания, возможно, искала конфликт. Дрался друг брата", - рассказали родственники.

Андрис с подругой решили уйти и не вмешиваться в конфликт. Однако через неполные 100 метров Андриса догнали несколько человек и напали со спины.

"С какой жестокостью его убили! Он даже не смог защититься. Остальное цело совсем целое, удары были в район головы, как будто его специально хотели убить. Все удары по голове. Как нам рассказали врачи, скорее всего, его били даже тогда, когда он потерял сознание. Сколько человек там было? Трое, четверо или пятеро? Мы этого не знаем. Били ни за что! Он просто уходил от конфликта", - заявила передаче семьи погибшего Андриса.

"Были переломы черепа, носа, скулы. Сломано и у висков. Была одна очень опасная трещина.

Делали операцию, когда брат уже был в коме. Как нам сказали, мозги превратились в кашу. Затем перестали работать легкие, умер и мозг, осталось только сердце. Врачи сказали, что 23 часа будут давать препараты в попытке что-то сохранить, но изменений не произошло. 24 июля в 15:53 он умер", - рассказала сестра погибшего Сармите.

Как сообщает агентство LETA, к трем задержанным примерена мера пресечения в виде полицейского надзора.

Как рассказала представитель Госполиции Латгальского региона Ксения Белова, полиция возбудила уголовное дело, по которому проходят три человека - двое несовершеннолетних и мужчина 1995 года рождения. Ко всем применен полицейский надзор.

Двое подозреваются в намеренном нанесении телесных повреждений, ставших по невнимательности виновного причиной смерти потерпевшего, или в нанесении тяжких телесных повреждений в группе. За это преступление грозит лишение свободы от трех до 15 лет, с конфискацией имущества или без нее, с пробационным надзором на сроке до трех лет или без него.

Третье лицо подозревается в угрозах совершить убийство или нанести тяжкие телесные повреждения, если было основание бояться, что эти угрозы могут быть исполнены. За такое преступление грозит кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф.

Как выяснила Bez Tabu, возможные виновники - местные жители, занимающиеся боевыми видами спорта.

На вопрос передачи, почему полиция не попросила у суда разрешения оставить подозреваемых под стражей, заместитель начальника отдела криминальной полиции Краславского участка Госполиции Евгений Щукин ответил, что "арест - крайняя мера пресечения, которая применяется в исключительных случаях, когда нет возможности обеспечить другими способами спокойное расследование уголовного процесса.

В этот раз у нас не было оснований требовать ареста, хоть последствия, конечно, и тяжелы".

Подозреваемые уже ранее попадали в поле зрения полиции за различные нарушения, кроме того, они и ранее вызывающе вели себя в публичных местах.

Как пишет grani.lv, в момент драки Андрис находился в состоянии алкогольного опьянения. В приемном отделении его бегло осмотрели и направили в отделение наркологии, чтобы он проспался.

Врачи хотели позже оказать ему необходимую помощь и отправить домой. Как рассказала сестра погибшего Сармите, Андрис попал на операционный стол только через 12 часов после избиения.