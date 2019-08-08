В Калининграде прошла российская "военная олимпиада" с солдатами из Ирана, Китая и Венесуэлы

В Калининграде прошел этап соревнований, в котором различные задания выполняли морские пехотинцы.

В Калининграде находится база Балтийского флота России.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Согласно информации агентства ТАСС, в играх в 2019 году всего участвуют более 5000 солдат. В период с 3 по 17 августа игры пройдут на территории десяти стран - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Индии, Китая, Казахстана, Монголии и Узбекистана.

Соревнования организуются в различных дисциплинах, в том числе в "танковом биатлоне" и среди поваров вооруженных сил.

Четыре страны НАТО - Франция, США, Словакия и Турция - направили на игры наблюдателей, указывает ТАСС.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Организуемые Россией Международные армейские игры проходят уже пятый год. Это не военные учения, а больше напоминает военное представления.

В играх участвуют примерно 30 стран, которые борются между собой в различных дисциплинах, пытаясь продемонстрировать свою военную силу. Однако Россия всегда побеждает в играх, писала в 2017 году CNN. Тогда на втором месте остался Казахстан, а третье занял Китай.

Эти игры служат для России возможность продемонстрировать новое оружие и погордиться тем, что несмотря на западные санкции и попытки изолировать Россию, у государства по-прежнему есть союзники в других регионах.

Галерея: Международные армейские игры в Калининграде