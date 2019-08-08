В Калининграде прошла российская "военная олимпиада" с солдатами из Ирана, Китая и Венесуэлы
На калининградском побережье Балтийского моря состоялись Международные армейские игры, известные как российская "военная олимпиада". В Калининграде в игре приняли участие солдаты из дружественных России стран - Ирана, Китая и Венесуэлы, сообщает агентство Reuters.
В Калининграде прошел этап соревнований, в котором различные задания выполняли морские пехотинцы.
В Калининграде находится база Балтийского флота России.
Согласно информации агентства ТАСС, в играх в 2019 году всего участвуют более 5000 солдат. В период с 3 по 17 августа игры пройдут на территории десяти стран - России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Ирана, Индии, Китая, Казахстана, Монголии и Узбекистана.
Соревнования организуются в различных дисциплинах, в том числе в "танковом биатлоне" и среди поваров вооруженных сил.
Четыре страны НАТО - Франция, США, Словакия и Турция - направили на игры наблюдателей, указывает ТАСС.
Организуемые Россией Международные армейские игры проходят уже пятый год. Это не военные учения, а больше напоминает военное представления.
В играх участвуют примерно 30 стран, которые борются между собой в различных дисциплинах, пытаясь продемонстрировать свою военную силу. Однако Россия всегда побеждает в играх, писала в 2017 году CNN. Тогда на втором месте остался Казахстан, а третье занял Китай.
Эти игры служат для России возможность продемонстрировать новое оружие и погордиться тем, что несмотря на западные санкции и попытки изолировать Россию, у государства по-прежнему есть союзники в других регионах.
Галерея: Международные армейские игры в Калининграде
Это в своем роде и своеобразное развлекательное мероприятие. На прошлой неделе на мероприятии открытия в Пскове состоялось представление, на котором солдаты в бронетранспорте крутили пируэты, кроме того, на мероприятии выступили местные знаменитости.