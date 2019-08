Фото: Начался фестиваль "Summertime – приглашает Инесса Галанте"

Её музыка — это и world music, и блюз, и джаз, и даже рок, - такая "гремучая смесь" ставит певицу выше всех характеристик и музыкальных шаблонов. Исполнительница известна своими авторскими аранжировками всемирно известных хитов, таких как Well You Needn’t Телониуса Моннка, Voodoo Chile Джими Хендрикса, Money британской рок-группы Pink Floyd, песен The Beatles и других.