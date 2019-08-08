Фото: Начался фестиваль "Summertime – приглашает Инесса Галанте"

5-го августа начался один из самых ярких международных фестивалей в Латвии – "Summertime - приглашает Инесса Галанте", которой пройдёт вплоть по 11 августа, отпраздновав свой юбилей.
Уже пятнадцатый год подряд ярчайшие звезды латино, джаза, рок-н-ролла, фанка, балканской и классической музыки соберутся на сцене концертного зала Дзинтари, подарив всем гостям фестиваля феерический праздник музыки.
По традиции фестиваль, вдохновленный всемирно известной оперной дивой Инессой Галанте, станет кульминацией летнего концертного сезона в Юрмале.
Особым подарком для публики в день торжественного открытия стало выступление королевы французского джаза Мины Агосси (Mina Agossi).
Её музыка — это и world music, и блюз, и джаз, и даже рок, - такая "гремучая смесь" ставит певицу выше всех характеристик и музыкальных шаблонов. Исполнительница известна своими авторскими аранжировками всемирно известных хитов, таких как Well You Needn’t Телониуса Моннка, Voodoo Chile Джими Хендрикса, Money британской рок-группы Pink Floyd, песен The Beatles и других.
В этот вечер на сцену концертного зала Дзинтари также поднялся коллектив с мировой славой из США Hypnotic Brass Ensemble - авторы саундтрека к культовому фильму "Голодные игры". Многогранность их музыки выражается в комбинировании музыкальных жанров от фанк-рока доджаза и хип-хопа. Публика на всех континентах, от нью-йоркского Carnegie Hall до легендарного джазового клуба Ronnie Scott’s в Лондоне, неизменно сопровождает концерты коллектива бурными овациями.
Этим летом фестиваль "Summertime – приглашает Инесса Галанте" пройдет в Юрмале с 5-11 августа. Подробнее о программе фестиваля на сайте www.festivalsummertime.com.