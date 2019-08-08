Чт, 8.08.2019
На улицах, повторяю, имеем лишь несколько десятков тысяч человек. На страну с более чем 140-миллионным населением! Остальные же, не находя желанного покоя ни в телевизоре, ни в холодильнике, все чаще с тоской вспоминают о временах, когда действительно были счастливы. Иван Пауков, комментатор TVNET

Концерт Puerto Candelaria на фестивале "Summertime – приглашает Инесса Галанте"

ФОТО: Пресс-фото

6 августа в рамках фестиваля "Summertime – приглашает Инесса Галанте" выступили колумбийские музыканты Puerto Candelaria. Вот уже пятнадцатый год подряд ярчайшие звезды латино, джаза, рок-н-ролла, фанка, балканской и классической музыки соберутся на сцене концертного зала Дзинтари, подарив всем гостям фестиваля феерический праздник музыки.

На концерте прозвучали зажигательные ритмы латиноамериканской музыки и особые интерпретации "по-колумбийски".

Потрясающая энергетика участников группы подняла на ноги гостей концерта в Дзинатри, заставляя танцевать и вызывая мечты о вечном лете.

Puerto Candelaria основывают свою музыку на популярных колумбийских ритмах, полных фантазий и волшебного духа, которые пробуждают чувства и вызывают взрывные эмоции у зрителей по всему миру.

Галерея: Концерт Puerto Candelaria на фестивале "Summertime – приглашает Инесса Галанте"

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