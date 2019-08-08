Концерт Puerto Candelaria на фестивале "Summertime – приглашает Инесса Галанте"

6 августа в рамках фестиваля "Summertime – приглашает Инесса Галанте" выступили колумбийские музыканты Puerto Candelaria. Вот уже пятнадцатый год подряд ярчайшие звезды латино, джаза, рок-н-ролла, фанка, балканской и классической музыки соберутся на сцене концертного зала Дзинтари, подарив всем гостям фестиваля феерический праздник музыки.