6 августа в рамках фестиваля "Summertime – приглашает Инесса Галанте" выступили колумбийские музыканты Puerto Candelaria. Вот уже пятнадцатый год подряд ярчайшие звезды латино, джаза, рок-н-ролла, фанка, балканской и классической музыки соберутся на сцене концертного зала Дзинтари, подарив всем гостям фестиваля феерический праздник музыки.
На концерте прозвучали зажигательные ритмы латиноамериканской музыки и особые интерпретации "по-колумбийски".
Потрясающая энергетика участников группы подняла на ноги гостей концерта в Дзинатри, заставляя танцевать и вызывая мечты о вечном лете.
Puerto Candelaria основывают свою музыку на популярных колумбийских ритмах, полных фантазий и волшебного духа, которые пробуждают чувства и вызывают взрывные эмоции у зрителей по всему миру.
Галерея: Концерт Puerto Candelaria на фестивале "Summertime – приглашает Инесса Галанте"