Концерт певицы Наргиз в Юрмале под угрозой срыва

Узбекская и российская певица Наргиз Закирова должна 20 августа выступить в концертном зале "Дзинтари", но теперь ее концерт, а также весь тур оказался под угрозой отмены.
Как оказалось, лейбл продюсера Максима Фадеева разорвал с ней контракт, поэтому её тур теперь под угрозой срыва. Об этом исполнительница рассказала на своей Instagram-странице.
"Мои дорогие друзья и поклонники! Сегодня, за сутки до отъезда в концертный тур, я узнала от организаторов моего концерта в Воронеже и в Ростове-на-Дону, что сам концерт отменяется, якобы, потому, что я отказалась выезжать в тур. Письмо такого характера организаторы получили из продюсерского центра MALFA", - написала Наргиз.
Артистка отметила, что для нее и всей команды это стало новостью. Они уже собирались выезжать, "несмотря на риски и ситуацию, которая началась ещё 16 июля 2019 года", когда певица получила официальный документ "о намерении лейбла MALFA запретить исполнение музыкальных произведений Максима Фадеева".
Наргиз также получила документ о расторжении контракта с лейблом и фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру.
"Получается, что мой августовский тур и по остальным городам: Юрмала, Красногорск, Чайковский - также находится под угрозой срыва.
Мое обращение о разъяснении ситуации, направленное непосредственно Максиму Фадееву и компании MALFA, было проигнорировано", - пояснила она.
Певица благодарна организаторам и сожалеет о произошедшем.
Наргиз также отметила, что это не первый случай.
"В мае этого года мой Американский тур был сорван также по вине руководства и представителей лейбла MALFA. Прошу прощения за совершенно не свойственный мне официоз, но из песни слов не выкинешь", - рассказала Наргиз.
В 2013 году прошла три этапа отбора на американский The X-Factor, но организаторы ей не перезвонили, тогда она отправилась на российский телевизионный проект "Голос". Наргиз покорила всех четверых судей, но предпочла команду Леонида Агутина. Она вышла в финал конкурса и заняла второе место, значительно уступив Сергею Волчкову. Однако Наргиз певица считает: "Я не выиграла, я победила". Действительно, после ее участия на проекте "Голос" и начался настоящий успех. С Максимом Фадеевым она сотрудничала с 2014 года.
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Мои дорогие друзья и поклонники! Сегодня, за сутки до отъезда в концертный тур, я узнала от организаторов моего концерта в Воронеже и в Ростове-на-Дону, что сам концерт отменяется, якобы, потому, что я отказалась выезжать в тур. Письмо такого характера организаторы получили из продюсерского центра «MALFA». Для меня и моей команды это стало новостью, так как мы собирались выехать сегодня вечером, несмотря на риски и ситуацию, которая началась ещё 16 июля 2019 года, когда я получила официальный документ о намерении лейбла «MALFA» запретить мне исполнять музыкальные произведения Максима Фадеева, документ о расторжении контракта с лейблом, а также фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру. Получается, что мой августовский тур и по остальным городам: Юрмала, Красногорск, Чайковский - также находится под угрозой срыва. Мое обращение о разъяснении ситуации, направленное непосредственно Максиму Фадееву и компании «MALFA», было проигнорировано. Я благодарна организаторам за понимание. Я очень сожалению о том, что вновь возникли обстоятельства, которые мешают мне выступить перед вами, моими поклонниками. Напомню, что это не первый случай. В мае этого года мой Американский тур был сорван также по вине руководства и представителей лейбла «MALFA». Прошу прощения за совершенно не свойственный мне официоз, но из песни слов не выкинешь. Я непременно встречусь с вами! И будут у нас вечерины! И будем мы также страстно обниматься и зажигать, НО уже под другую , новую , мою музыку! Я вас безумно люблю ! До скорой встречи! Ваша NZ🖤