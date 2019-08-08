Концерт певицы Наргиз в Юрмале под угрозой срыва

Как оказалось, лейбл продюсера Максима Фадеева разорвал с ней контракт, поэтому её тур теперь под угрозой срыва. Об этом исполнительница рассказала на своей Instagram-странице.

"Мои дорогие друзья и поклонники! Сегодня, за сутки до отъезда в концертный тур, я узнала от организаторов моего концерта в Воронеже и в Ростове-на-Дону, что сам концерт отменяется, якобы, потому, что я отказалась выезжать в тур. Письмо такого характера организаторы получили из продюсерского центра MALFA", - написала Наргиз.

Артистка отметила, что для нее и всей команды это стало новостью. Они уже собирались выезжать, "несмотря на риски и ситуацию, которая началась ещё 16 июля 2019 года", когда певица получила официальный документ "о намерении лейбла MALFA запретить исполнение музыкальных произведений Максима Фадеева".

Наргиз также получила документ о расторжении контракта с лейблом и фактический отказ продюсерского центра от обязательств по туру.

"Получается, что мой августовский тур и по остальным городам: Юрмала, Красногорск, Чайковский - также находится под угрозой срыва.

Мое обращение о разъяснении ситуации, направленное непосредственно Максиму Фадееву и компании MALFA, было проигнорировано", - пояснила она.

Певица благодарна организаторам и сожалеет о произошедшем.

Наргиз также отметила, что это не первый случай.

"В мае этого года мой Американский тур был сорван также по вине руководства и представителей лейбла MALFA. Прошу прощения за совершенно не свойственный мне официоз, но из песни слов не выкинешь", - рассказала Наргиз.