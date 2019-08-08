Чт, 8.08.2019
Ясно, что разных хлопот с народом у Кремля хватает и впредь будет хватать, но вот "украинского сценария" его жильцу определенно можно не опасаться. До превращения в политическую нацию россиянам как до звезды небесной. Иван Пауков, комментатор TVNET

Тарантино приехал в Москву: Twitter разрывается от мемов
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Квентин Тарантино

ФОТО: TASS/Scanpix

Культовый режиссер Квентин Тарантино перед премьерой своей картины "Однажды в... Голливуде" приехал с визитом Россию. Известно, что министр культуры России Владимир Мединский провел для режиссера экскурсию по Кремлю. Тарантино осмотрел внутреннюю территорию Кремля, Царь-колокол, Царь-пушку и Большой Кремлевский дворец.

Режиссер также охотно пообщался с многочисленными российскими журналистами. Тарантино признался изданию "Комсомольская правда", что одним из его любимых фильмов детства был "Человек-амфибия". 

Как оказалось, Квентин Тарантино не считает "Криминальное чтиво" своим лучшим фильмом.

"Просто в нем я поймал цайтгайст, дух времени. Поэтому он стал феноменом", - сказал он кинокритику Антону Долину 

Он отметил, что ему нравится приезжать в Россию, где люди невероятно радуются, когда он заходит в ресторан. 

"Но стоит мне сделать шаг, и на мне повиснет куча народу, требуя с ними сфотографироваться, это как минимум.

Так жить нелегко, скажу я вам. Но и хорошего в этом немало. Не будь я Квентином Тарантино, вряд ли бы мне удалось получить приватный тур по Кремлю!", - цитирует его издание "Медуза".

Напомним, новый фильм повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его "золотого века". Популярный актёр Рик Далтон вместе с дублером Клиффом Бутом пытаются найти свое место в этом изменчивом мире кино.

В Латвии картина стартует 16 августа в кинотеатре Forum Cinemas.

Галерея: Квентин Тарантино в Москве

Прогулки Тарантино по Кремлю стали поводом для многочисленных шуток, мемов и фотожаб.

Русский TVNET предлагает ознакомиться с несколькими из них, а также посмотреть фотографии с экскурсии звезды. 

Галерея: Квентин Тарантино в Кремле 

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