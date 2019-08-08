Тарантино приехал в Москву: Twitter разрывается от мемов
Культовый режиссер Квентин Тарантино перед премьерой своей картины "Однажды в... Голливуде" приехал с визитом Россию. Известно, что министр культуры России Владимир Мединский провел для режиссера экскурсию по Кремлю. Тарантино осмотрел внутреннюю территорию Кремля, Царь-колокол, Царь-пушку и Большой Кремлевский дворец.
Режиссер также охотно пообщался с многочисленными российскими журналистами. Тарантино признался изданию "Комсомольская правда", что одним из его любимых фильмов детства был "Человек-амфибия".
Как оказалось, Квентин Тарантино не считает "Криминальное чтиво" своим лучшим фильмом.
"Просто в нем я поймал цайтгайст, дух времени. Поэтому он стал феноменом", - сказал он кинокритику Антону Долину
Он отметил, что ему нравится приезжать в Россию, где люди невероятно радуются, когда он заходит в ресторан.
"Но стоит мне сделать шаг, и на мне повиснет куча народу, требуя с ними сфотографироваться, это как минимум.
Так жить нелегко, скажу я вам. Но и хорошего в этом немало. Не будь я Квентином Тарантино, вряд ли бы мне удалось получить приватный тур по Кремлю!", - цитирует его издание "Медуза".
Напомним, новый фильм повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году, на закате его "золотого века". Популярный актёр Рик Далтон вместе с дублером Клиффом Бутом пытаются найти свое место в этом изменчивом мире кино.
В Латвии картина стартует 16 августа в кинотеатре Forum Cinemas.
Галерея: Квентин Тарантино в Москве
Прогулки Тарантино по Кремлю стали поводом для многочисленных шуток, мемов и фотожаб.
Русский TVNET предлагает ознакомиться с несколькими из них, а также посмотреть фотографии с экскурсии звезды.
Найдите себе кого-нибудь, кто смотрел бы на вас так, как Мединский на Квентина Тарантино. pic.twitter.com/mSSb532Weh— кремль и глэмрок (@eye_ii_eye) August 6, 2019
я сделал мем, а вы сделайте ретвит, пожалуйста pic.twitter.com/x5QXhmY1ae— Victor Chegodaev (@VictorChegodaev) August 7, 2019
"Здесь вышла бы неплохая бойня", — подумал Квентин Тарантино, попав в Кремль. pic.twitter.com/Asi9SIgtGS— The-Flow.ru (@theflowmag) August 6, 2019
Тарантино:"А можно позвонить от вас?"— Nori Mineyl (@Nori_Mineyl) August 8, 2019
Кто-то:"Конечно, только колокол не разбейте."
Тарантино: pic.twitter.com/t2lJO0793G
Как перестать орать#тарантино pic.twitter.com/Y0IXzd0FZh— Улица Абсурда (@true_absurd) August 8, 2019
Тарантино на этой фотке выглядит так, будто это твой дядя Юра из Салехарда, которого привезли в гости в Москву и повели Кремль смотреть pic.twitter.com/WAx7hnBpiN— сань сотку верни (@ternawski_) August 6, 2019
August 8, 2019
Тарантино побывал в России pic.twitter.com/t1kz7pPl6I— Presentati , feccia (@davnch) August 7, 2019
с днем святого тарантино pic.twitter.com/qV4RHglX6T— мертвый муз варит кофе (@depressyd) August 6, 2019
Галерея: Квентин Тарантино в Кремле