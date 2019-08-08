Samsung представил две новые модели Galaxy Note

Впервые Samsung Galaxy Note10 будет доступен в двух размерах. Самый большой дисплей Note10+ в истории Note составляет 6.8 дюйма, п модель Note10 имеет 6.3 дюйма и она предназначена для пользователей, которые предпочитают телефоны меньшего размера, но одновременно хотят воспользоваться преимуществами Note в полной мере – мощностью и инструментом стилус S Pen.

Чтобы предоставить пользователям более широкую рабочую зону, экран имеет минимальную рамку и всего один фотообъектив.

Galaxy Note10 оснащен титулованным дисплеем Dynamic AMOLED и другими передовыми технологиями, которые уменьшают синий свет и регулируют яркость для лучшего восприятия цвета. Телефоны Galaxy Note10 будут доступны в перламутровом тоне, а также в глянцевом черном цвете.

Галерея: Samsung Galaxy S10e, S10, S10+

Galaxy Note10 создан для тех, кто выполняет несколько задач одновременно, поскольку это устройство позволяет легко и быстро переключаться с одного приложения на другое. Galaxy Note10 укомплектован усовершенствованным стилусом S Pen, который позволяет выделять фразы, отдалять или увеличивать текст.

С Samsung Notes можно легко преобразовать записи, сделанные стилусом в цифровой текст в Microsoft Word, чтобы продолжить работу с ним уже в цифровом формате. Дистанционное управление S Pen работает в пределах 10 м от смартфона Galaxy Note10.

Те, кто проводит жизнь в постоянном движении и работает удаленно, при подключении к встроенной функции Samsung DeX, могут использовать клавиатуру, мышь и экран для работы с файлами смартфона и переноса или копирования их со смартфона на ПК. При подключении к ПК информация о смартфоне защищена платформой безопасности Samsung Knox.

Galaxy Note10 поддерживает сверхбыструю зарядку и возможность обратной беспроводной зарядки с другими устройствами, такими как Galaxy Buds или Galaxy Watch.

С помощью искусственного интеллекта программа Game Booster совершенствует игровой процесс, делая энергопотребление более эффективным и регулируя необходимую мощность.

В мире, где изображения и видео являются одним из основных способов общения, Galaxy Note10 предлагает пользователям инструменты профессионального уровня для съемки и монтажа на одном устройстве. Встроенные в телефон технологии видеосъемки включают в себя эффекты размытого фона, режим ночной съемки, функцию микрофона для выделения звука, исходящего именно от объекта, на котором сосредоточено видео, а также стабилизацию изображения и другие полезные функции для превосходных клипов.

Профессиональная обработка видео на Galaxy Note10 возможна без использования ПК, с помощью мобильных приложений Video Editor и Adobe Rush.