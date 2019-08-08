Цифра дня: Стали известны заработки экс-супруги Джигарханяна

"Там все продумано, участникам платят сума­сшедшие деньги. Случайно выкрал ведомость и увидел, что Виталине за каждый эфир платили по миллиону рублей (более 13,5 тысяч евро - прим.редактора). Поэтому говорить о ней просто мерзопакостно", - цитирует продюсера sobesednik.ru.