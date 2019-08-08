Цифра дня: Стали известны заработки экс-супруги Джигарханяна

Недавно в СМИ появились слухи, что 40-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская ждет ребенка. Предполагается, что отцом будущего малыша является 35-летний Прохор Шаляпин. Сама артистка эти слухи отрицает, а ее избранник отказывается от комментариев. Об этом сообщает WomanHit.ru.
Российский продюсер Марк Рудинштейн в разговоре с изданием отметил, что эта новость выдумка редакторов телешоу, в которых пианистка активно участвует.
"Там все продумано, участникам платят сумасшедшие деньги. Случайно выкрал ведомость и увидел, что Виталине за каждый эфир платили по миллиону рублей (более 13,5 тысяч евро - прим.редактора). Поэтому говорить о ней просто мерзопакостно", - цитирует продюсера sobesednik.ru.
Ранее сообщалось, что Виталину Цымбалюк-Романовскую могут посадить за мошенничество.
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