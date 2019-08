Алика Смехова поделилась потрясающим пляжным фото из Юрмалы

Вот и я добралась до Юрмалы! 👻а вот получится ли ещё позагорать и поплавать-вопрос🤨погода пишет,а Макар завалил горизонт😅 #аликасмехова #актриса #юрмала #каникулы #jurmala #baltika #beach #мамадорогая

A post shared by Alika Smekhova (@alika_smekhova) on Aug 7, 2019 at 2:32am PDT