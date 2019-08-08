Алика Смехова поделилась потрясающим пляжным фото из Юрмалы

Как известно, в этом сезоне в Юрмале проводят время Алла Пугачева и Максим Галкин с детьми Гарри и Лизой, Аркадий Укупник, Геннадий Хазанов с супругой и внучкой, Владимир Винокур с семьей и многие другие звезды российского шоу-бизнеса.

Завершили уже свой отдых в Латвии Игорь Николаев и Юлия Проскурякова с дочкой Вероникой... А Кристина Орбакайте, наоборот, не так давно прибыла на балтийское побережье, о чем поспешила сообщить в своем Instagram, опубликовав забавное видео с 7-летней дочерью Клавдией.

Накануне же к тем, кто уже какое-то время наслаждается прибалтийским воздухом, солнцем и морем в Юрмале, присоединилась актриса, певица и телеведущая Алика Смехова. И конечно - сразу фото с пляжа.

"Вот и я добралась до Юрмалы! А вот получится ли еще позагорать и поплавать - вопрос. Погода пишет, а Макар завалил горизонт",

- так подписала очень красивый, несмотря на "заваленный горизонт", кадр Алика.

Автором снимка, как вы, наверное, догадались, выступил младший сын актрисы Макар, которому в ноябре исполнится 12 лет. Что ж,

от души желаем мальчику и его звездной маме прекрасного отдыха в Латвии и надеемся, что им все-таки удастся позагорать и поплавать.