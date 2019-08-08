Чт, 8.08.2019
Выводы из опросов показывают: революция России не светит. Экспертам нет нужды особо ломать голову: ей не грозит даже масштабный бунт. Иван Пауков, комментатор TVNET

Преждевременно родившиеся тройняшки чувствуют себя хорошо

Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

Состояние преждевременно родившихся в субботу, 3 августа, тройняшек стабильно, новорожденные чувствуют себя хорошо, все трое дышат самостоятельно, выяснили LNT Ziņas. 

Отмечается, что детки родились раньше времени, поэтому находятся в отделении интенсивной терапии.

В свою очередь в пятницу их вместе с мамой планируется перевести в Детскую больницу, где мальчики должны набрать вес и продолжить наблюдение врачей. 

При рождении вес малышей составил: 1,41 кг, 1,64 кг и 1,35 кг. Все трое родились с минутным интервалом.

Примечательно, что у всех мальчишек имя начинается на "А" - Артур, Артем и Александр. Причина совсем проста - их папу зовут Андрей, отмечает LNT.

Родители Андрей и Татьяна чувствуют себя счастливыми и не исключают тройняшек девочек в будущем.

Это первые тройняшки, которые в этом году родились в Латвии. Правительство должно рассмотреть единоразовыое пособие по рождению в размере 8538 евро. 

Читать также

Актуально

НАВЕРХ