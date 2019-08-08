Фото: Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra в очередной раз покорили сердца латвийских зрителей

Он красочно передает миру культурный код своей родины посредством жгучей смеси рок-н-ролла, балканского панк-рока, фолк-джаза, цыганских мотивов, турецких маршей и азиатских мелодий.

Кустурица уже неоднократно выступал в Латвии и запомнился и полюбился зрителям за балканский колорит, которому свойственны открытость сердца, умение искренне веселиться, любовь к свободе и твердость духа.