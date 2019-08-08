Чт, 8.08.2019
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  • Фото: Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra в очередной раз покорили сердца латвийских зрителей

Фото: Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra в очередной раз покорили сердца латвийских зрителей

ФОТО: Пресс-фото

7 августа взрывная энергетика балканского характера накрыла волной позитивных эмоций гостей фестиваля "Summertime - приглашает Инесса Галанте" на концерте Эмира Кустурицы и The No Smoking Orchestra в концертном зале "Дзинтари". 

Кустурица невероятно знаковый артист.

Он красочно передает миру культурный код своей родины посредством жгучей смеси рок-н-ролла, балканского панк-рока, фолк-джаза, цыганских мотивов, турецких маршей и азиатских мелодий.

Кустурица уже неоднократно выступал в Латвии и запомнился и полюбился зрителям за балканский колорит, которому свойственны открытость сердца, умение искренне веселиться, любовь к свободе и твердость духа.

Именно это и ощутили все, кто были 7 августа в концертном зале "Дзинтари". 

Галерея: Эмир Кустурица и The No Smoking Orchestra в концертном зале "Дзинтари"

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