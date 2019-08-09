Пт, 9.08.2019
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В Вентспилсе при пожаре пострадал человек

Пожарные. Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В четверг в Вентспилсе из-за пригоревшей еды случился пожар, в котором пострадал один человек, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.

В 13:59 ГПСС получила вызов в Вентспилс, где из некоего жилого дома валил дым. Приехав на место происшествия пожарные выяснили, что в одной из квартир дома пригорела оставленная без присмотра еда. Пожар был ликвидирован. В пожаре пострадал один человек, который был передан Службе неотложной медицинской помощи.

За прошедшие сутки пожарные выезжали на вызовы, связанные с горением мусора, электрического предохранителя, торфа, горы веток, горы шин, двух легковых автомашин, сарая и микроавтобуса.

За прошедшие сутки по стране было зарегистрировано в общей сложности 15 пожаров, сообщила Палкавниеце.

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