В Вентспилсе при пожаре пострадал человек

В четверг в Вентспилсе из-за пригоревшей еды случился пожар, в котором пострадал один человек, сообщила агентству LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (ГПСС) Инта Палкавниеце.
В 13:59 ГПСС получила вызов в Вентспилс, где из некоего жилого дома валил дым. Приехав на место происшествия пожарные выяснили, что в одной из квартир дома пригорела оставленная без присмотра еда. Пожар был ликвидирован. В пожаре пострадал один человек, который был передан Службе неотложной медицинской помощи.
За прошедшие сутки пожарные выезжали на вызовы, связанные с горением мусора, электрического предохранителя, торфа, горы веток, горы шин, двух легковых автомашин, сарая и микроавтобуса.
За прошедшие сутки по стране было зарегистрировано в общей сложности 15 пожаров, сообщила Палкавниеце.