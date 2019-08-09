В Вентспилсе при пожаре пострадал человек

В 13:59 ГПСС получила вызов в Вентспилс, где из некоего жилого дома валил дым. Приехав на место происшествия пожарные выяснили, что в одной из квартир дома пригорела оставленная без присмотра еда. Пожар был ликвидирован. В пожаре пострадал один человек, который был передан Службе неотложной медицинской помощи.