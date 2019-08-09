Пт, 9.08.2019
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"Это залет": СМИ прокомментировали детали беременности Ксении Собчак
Да ладно...

Ксения Собчак и Константин Богомолов

ФОТО: https://www.instagram.com/konbog75/xenia_sobchak коллаж Русский TVNET

Пока ходят слухи о будущей свадьбе 37-летней Ксении Собчак и 44-летнего Константина Богомолова, в СМИ и светских кругах появились подозрения в возможной беременности телеведущей. Об этом пишет Topnews.

А именно: скандальный блогер Лена Миро обратила внимание на внешний вид Собчак во время премьеры фильма Квентина Тарантино, которая прошла в Москве. На мероприятие Ксения прибыла вместе с новым возлюбленным.

Для выхода в свет звезда выбрала платье, которое скрывает детали ее фигуры. Нашлись те, кто отметил, что живот Собчак округлился. 

Видео: Собчак и Богомолов на премьере фильма Квентина Тарантино

(Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. - Прим. ред.)

"Когда я посмотрела видео с премьерного показа фильма Тарантино, куда Собчак пришла с Богомоловым, мне, как и любой другой женщине, стало понятно - беременна. Эта неловкая поступь. Осторожные движения. Одежда, скрывающая поплывшую в талии фигуру. И, главное, тот жест, которым будущая мать оберегает живот - да, это залет. Месяц третий-четвертый", -  пишет Миро.

Блогер считает, что Собчак смогла "уговорить" Богомолова жениться на себе именно под предлогом своего интересного положения.

"Да, вот так вот все прозаично: залет, свадьба. И не отвертишься!... Есть всего два варианта, когда женщина залетает. И оба - натуральное фу. Или она - в 38 лет! - не умеет предохраняться и залетела по неосторожности, или Собчак овульнулась умышленно, чтобы выйти замуж. Какой вариант тут действительно имеет место, я не могу сказать. Но и то, и другое - мерзость. Баба, выставившая себя кандидатом в президенты РФ, но не умеющая предохраняться и совокупляющаяся как кролик - фу. Баба, решившая захомутать мужика залетом - фу не меньше", - считает Миро.

Комментаторы, естественно, тоже не стали молчать и высказались по этому поводу: 

"...Залет по неосторожности в век контрацепции - глупость (хуже, если Собчак не соображала и все произошло по пьяни). Умышленный залет тоже большая глупость", - написал пользователь qusdik.

"Выставила себя кандидатом в президенты, а сознанием - как девочка!" - отметил razorsett.

"Ксюша и залет по неосторожности как-то не вяжутся. Она слишком расчетлива для такой оплошности, тем более дети - не ее страсть. Наверно, там любофф. Или просто на шведском столе откушать лишнего изволила", - пишет пользователь Екатерина Эгген.

Сами возлюбленные пока никак не комментируют ситуацию вокруг публикации блогера. 

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