Пт, 9.08.2019
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Фото: Страсть и экспрессия на концерте Стивена Ридли в Юрмале

ФОТО: Пресс-фото

8 августа в концертном зале "Дзинтари" в рамках 15-го юбилейного фестиваля "Summertime – приглашает Инесса Галанте" выступил экспрессивный британский исполнитель Стивен Ридли.

Стивен Ридли известен не только своими выдающимися вокальными данными, но и интересной судьбой.

Ныне виртуозный музыкант, а в прошлом – успешный банкир, он распрощался с богатой, но бездушной жизнью, чтобы посвятить себя сцене и стать счастливым.

Выступление Стивена Ридли стало одним из самых эмоциональных сольных концертов в Юрмале. Артист подарил юрмальской публике незабываемые эмоции и экспрессивное шоу.

Это не было похоже на обыкновенный концерт в традиционном восприятии, а на страстный "танец" вокала и игры на фортепиано.

Галерея: Стивен Ридли в Юрмале

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