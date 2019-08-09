Фото: Страсть и экспрессия на концерте Стивена Ридли в Юрмале

Стивен Ридли известен не только своими выдающимися вокальными данными, но и интересной судьбой.

Ныне виртуозный музыкант, а в прошлом – успешный банкир, он распрощался с богатой, но бездушной жизнью, чтобы посвятить себя сцене и стать счастливым.

Выступление Стивена Ридли стало одним из самых эмоциональных сольных концертов в Юрмале. Артист подарил юрмальской публике незабываемые эмоции и экспрессивное шоу.

Это не было похоже на обыкновенный концерт в традиционном восприятии, а на страстный "танец" вокала и игры на фортепиано.