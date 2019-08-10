Фото: Латвийская певица в Юрмале развлекала Сергея Светлакова

Латвийская певица Диана Пирагс в конце июля выступила на частной вечеринке российского юмориста Сергея Светлакова. Фотографиями со знаменитостью она поделилась в социальной сети Instagram.
Диана разместила в своем профиле две фотографии с того вечера. Известно, что мероприятие прошло в одном из юрмальских ресторанов.
С певицей также связалось издание Privātā Dzīve, которому она подтвердила, что пела на семейном вечере у семьи Светлакова. Но остальных деталей не сообщила, сказав, что это было закрытое мероприятие.
Сергей Светлаков уже в 2011 году приобрел участок в Меллужи, где построил частный дом. Там Сергей живет вместе с женой и сыном.
Диана Пирагс - латвийская певица, дочь знаменитой джазовой артистки Ольги Пирагс. Но девушка выстраила свою карьеру без помощи звездной мамы. В биографии Дианы многочисленные выступления на фестивалях и концертах.