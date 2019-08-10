Сб, 10.08.2019
В Иордании мы нигде не видели людей, гуляющих с автоматами. Точно так же мы не видели большого количества женщин, одетых в черное с ног до головы. Напротив, некоторые даже не носили хиджабы, позволяя темным волосам свободно развеваться на ветру. Томс Ратфелдерс, журналист TVNET

Фото: Латвийская певица в Юрмале развлекала Сергея Светлакова

Латвийская певица Диана Пирагс в конце июля выступила на частной вечеринке российского юмориста Сергея Светлакова. Фотографиями со знаменитостью она поделилась в социальной сети Instagram.

Диана разместила в своем профиле две фотографии с того вечера. Известно, что мероприятие прошло в одном из юрмальских ресторанов. 

С певицей также связалось издание Privātā Dzīve, которому она подтвердила, что пела на семейном вечере у семьи Светлакова. Но остальных деталей не сообщила, сказав, что это было закрытое мероприятие. 

Сергей Светлаков уже в 2011 году приобрел участок в Меллужи, где построил частный дом. Там Сергей живет вместе с женой и сыном. 

Диана Пирагс - латвийская певица, дочь знаменитой джазовой артистки Ольги Пирагс. Но девушка выстраила свою карьеру без помощи звездной мамы. В биографии Дианы многочисленные выступления на фестивалях и концертах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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