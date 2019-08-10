Сб, 10.08.2019
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Вайра Вике-Фрейберга в интервью ВВС

В Люксембурге пронесся смерч, пострадали люди

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ФОТО: @severeweatherEU

​В пятницу вечером, 9 августа, над двумя населенными пунктами в Люксембурге у границы с Бельгией пронесся смерч. Сильный ветер повалил деревья, повредил крыши нескольких построек, пострадали по меньшей мере семь человек, сообщили местные СМИ.

"Торнадо обрушился вечером на муниципалитеты Башараж и Петанж, причинив ущерб многим домам и супермаркету. Дополнительные подразделения выехали на место. Доступ затруднен из-за заблокированных дорог", - сообщала служба спасения и пожаротушения Люксембурга.

Как свидетельствуют видеокадры, размещенные очевидцами в социальных сетях, смерчем сорвало кровли нескольких жилых домов, создав на некоторых участках проезжей части завалы из обломков, были повреждены также припаркованные у домов автомобили.

По предварительным данным, пострадали семь человек, им была оказана помощь.

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