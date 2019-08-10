В Люксембурге пронесся смерч, пострадали люди

В пятницу вечером, 9 августа, над двумя населенными пунктами в Люксембурге у границы с Бельгией пронесся смерч. Сильный ветер повалил деревья, повредил крыши нескольких построек, пострадали по меньшей мере семь человек, сообщили местные СМИ.
"Торнадо обрушился вечером на муниципалитеты Башараж и Петанж, причинив ущерб многим домам и супермаркету. Дополнительные подразделения выехали на место. Доступ затруднен из-за заблокированных дорог", - сообщала служба спасения и пожаротушения Люксембурга.
Major #tornado damage in Pétange, Luxembourg today, August 9th! Report: @MeteoBoulaide pic.twitter.com/aktDW7Jmce— severe-weather.EU (@severeweatherEU) August 9, 2019
Как свидетельствуют видеокадры, размещенные очевидцами в социальных сетях, смерчем сорвало кровли нескольких жилых домов, создав на некоторых участках проезжей части завалы из обломков, были повреждены также припаркованные у домов автомобили.
DAMAGING tornado in Luxembourg today, August 9th! Report via @ZenaStormChaser pic.twitter.com/jqHEB2ubpB— severe-weather.EU (@severeweatherEU) August 9, 2019
По предварительным данным, пострадали семь человек, им была оказана помощь.