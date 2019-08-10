Известный блогер проверил на себе, действительно ли акулы могут почувствовать кровь

Бывший инженер и изобретатель продуктов NASA и Apple Марк Робер, который сейчас является известным Youtube-блогером с 7,9 миллионов подписчиков, решил провести довольно опрометчивый эксперимент с акулой, пытаясь развеять мифы.
В честь недели акул на канале Discovery Робер опубликовал новое видео. До этого всегда считалось, что акула даже на большом расстоянии может почувствовать каплю крови, поэтому он решил эту теорию проверить. Он собрал целую команду экспертов и тщательно подошел к планированию.
Суть эксперимента: блогер у берегов Багамских островов, где акулы обитают в больших количествах, разлил в воду различную жидкость, в том числе говяжью и человеческую кровь, рыбий жир и мочу.
Литр говяжьей крови привлек внимание хищников больше всего - за час она собрала вокруг себя 41 акулу. Четырех акул привлек и рыбий жир, в свою очередь моча и 15 капель человеческой крови ни одну акулу не заинтересовали. Между прочим, выбор мочи как приманки был не случаен: многие серферы не хотят справлять нужду в воду, так как боятся акул.
"Что я могу сказать... Если в воде, полной акул, никого не заинтересовали 15 капель человеческой крови, то, даже если во время купания сильно поцарапаться, бояться причины нет", - в заключении видео резюмирует блогер.