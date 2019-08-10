Сб, 10.08.2019
В Иордании мы нигде не видели людей, гуляющих с автоматами. Точно так же мы не видели большого количества женщин, одетых в черное с ног до головы. Напротив, некоторые даже не носили хиджабы, позволяя темным волосам свободно развеваться на ветру. Томс Ратфелдерс, журналист TVNET

В Танзании при взрыве бензовоза погибли минимум 62 человека

ФОТО: @akasembeli

В Танзании в субботу минимум 62 человека погибли и еще около 70 пострадали при взрыве попавшей в аварию автоцистерны, из которой местные жители пытались отсосать топливо. Как сообщила полиция, многие пострадавшие получили серьезные ожоги, а число жертв может вырасти, так как, возможно, тела будут найдены и под остовом автомобиля.

ЧП произошло в городе Морогоро, примерно в 200 километрах от Брунея. По словам чиновников, взрыв произошел в момент, когда кто-то пытался снять аккумулятор с автомобиля, в свою очередь свидетели рассказали, что видели вблизи цистерны курильщика.

Для оказания помощи пострадавшим были мобилизованы все силы медиков Морогоро.

Подобные инциденты в Африке не редкость.

В мае минимум 58 человек погибли при взрыве автоцистерны недалеко от международного аэропорта столицы Нигерии, когда люди пытались собрать из перевернувшейся цистерны вытекающее топливо. В июле в подобной ситуации погибли около 50 человек.

Как отметил эксперт по безопасности движения Танзании Генри Бант, местным лидерам стоило бы больше образовывать людей по поводу подобных рисков.

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