В Танзании при взрыве бензовоза погибли минимум 62 человека

В Танзании в субботу минимум 62 человека погибли и еще около 70 пострадали при взрыве попавшей в аварию автоцистерны, из которой местные жители пытались отсосать топливо. Как сообщила полиция, многие пострадавшие получили серьезные ожоги, а число жертв может вырасти, так как, возможно, тела будут найдены и под остовом автомобиля.
ЧП произошло в городе Морогоро, примерно в 200 километрах от Брунея. По словам чиновников, взрыв произошел в момент, когда кто-то пытался снять аккумулятор с автомобиля, в свою очередь свидетели рассказали, что видели вблизи цистерны курильщика.
Для оказания помощи пострадавшим были мобилизованы все силы медиков Морогоро.
Подобные инциденты в Африке не редкость.
В мае минимум 58 человек погибли при взрыве автоцистерны недалеко от международного аэропорта столицы Нигерии, когда люди пытались собрать из перевернувшейся цистерны вытекающее топливо. В июле в подобной ситуации погибли около 50 человек.
Как отметил эксперт по безопасности движения Танзании Генри Бант, местным лидерам стоило бы больше образовывать людей по поводу подобных рисков.
60 DEAD, 70 seriously wounded after petroleum truck overturns and bursts into flames at Msamvu in Morogoro town, Tanzania, police boss confirms. pic.twitter.com/tEUG651WpU— NationBreakingNews (@NationBreaking) August 10, 2019