Как заработать миллион? Apple предлагает деньги каждому, кто сможет взломать iPhone

Премия, которую Apple предлагает тем, кто может взломать ее устройство, продолжила расти и достигла миллиона долларов (примерно 885 000 евро). Премию получит хакер, которому удастся взломать iPhone без единого прикосновения владельца телефона.

Полмиллиона долларов может получить тот,кто сможет произвести "сетевую атаку, для которой не необходимо взаимодействие с пользователем". 50% бонуса получат и те, кто смогут найти слабые места в технологической системе, прежде чем они будут выпущены.

В понедельник, 5 августа, Apple также сообщила, что впервые предложит вознаграждение тем, кто сможет взломать их компьютеры.