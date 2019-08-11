Bloomberg назвал богатейшие семьи мира

В целом в рейтинге числятся 25 семей, общее состояние которых оценивается в более чем 1,4 триллиона долларов США.

Первое место, как и в прошлом году, заняла семья Уолтон. Чете принадлежит 50% акций торговой сети Walmart. Состояние семейства сейчас составляет 190,5 миллиарда долларов, увеличившись за год на 39 миллиардов. Согласно подсчетам экспертов, состояние Уолтонов в течение последнего года росло на 70 000 долларов в минуту, на 4 млн долларов в час и на 100 млн долларов в день.

Между тем на второй позиции расположилась чета Марс - наследники основателя кондитерской компании Mars Фрэнка Марса. Bloomberg отмечает, что за год семья заработала 37 миллиардов долларов, увеличив свое состояние до 126,5 миллиарда долларов.

Третью строчку занимают братья Чарльз и Дэвид Кохи, сыновья Фреда Коха, который в 1940 году основал компанию, которая спустя несколько десятилетий в корпорацию Koch Industries. Объем их сбережений вырос на 25 миллиардов и теперь составляет 125 миллиардов долларов.

На четвертом месте оказалась правящая династия Саудовской Аравии Аль-Сауд. Состояние семьи оценили в 100 миллиардов долларов. Однако, как пишет Bloomberg, реальные объемы сбережений семьи могут быть гораздо больше, ведь во всю чету входят около 15 000 человек.