Bloomberg назвал богатейшие семьи мира

Американское финансовое СМИ Bloomberg составило свой ежегодный рейтинг самых богатых семей мира, который был опубликован на сайте официальном сайте компании. Об этом пишет Lenta.ru.
В целом в рейтинге числятся 25 семей, общее состояние которых оценивается в более чем 1,4 триллиона долларов США.
Первое место, как и в прошлом году, заняла семья Уолтон. Чете принадлежит 50% акций торговой сети Walmart. Состояние семейства сейчас составляет 190,5 миллиарда долларов, увеличившись за год на 39 миллиардов. Согласно подсчетам экспертов, состояние Уолтонов в течение последнего года росло на 70 000 долларов в минуту, на 4 млн долларов в час и на 100 млн долларов в день.
Между тем на второй позиции расположилась чета Марс - наследники основателя кондитерской компании Mars Фрэнка Марса. Bloomberg отмечает, что за год семья заработала 37 миллиардов долларов, увеличив свое состояние до 126,5 миллиарда долларов.
Третью строчку занимают братья Чарльз и Дэвид Кохи, сыновья Фреда Коха, который в 1940 году основал компанию, которая спустя несколько десятилетий в корпорацию Koch Industries. Объем их сбережений вырос на 25 миллиардов и теперь составляет 125 миллиардов долларов.
На четвертом месте оказалась правящая династия Саудовской Аравии Аль-Сауд. Состояние семьи оценили в 100 миллиардов долларов. Однако, как пишет Bloomberg, реальные объемы сбережений семьи могут быть гораздо больше, ведь во всю чету входят около 15 000 человек.
Между тем пятую позицию заняли владельцы парфюмерного дома Chanel - Ален и Жерар Вертхаймеры. Их состояние составляет 57,6 миллиарда долларов.