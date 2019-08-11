Осенью в Латвии пройдут крупные военные учения

Осенью на территории Латвии планируется организовать крупные международные военные учения - "Серебряная стрела" и Furious Axe, сообщили в Министерстве обороны.
С 23 сентября по 6 октября в Латвии пройдут совместные учения Национальных вооруженных сил (НВС) и подразделений иностранных вооруженных сил "Серебряная стрела". Во время учений будут отрабатываться навыки командования, планирования и руководства оборонными операциями.
В учениях примут участие подразделения вооруженных сил Польши, Словакии, Словении, Литвы, Эстонии, Латвии и дислоцированной в Латвии боевой группы НАТО под руководством Канады.
С 28 октября по 10 ноября в Латвии пройдут учения НВС и подразделений иностранных вооруженных сил Furious Axe.
Это тактические полевые учения, в которых примут участие подразделения вооруженных сил Латвии и дислоцированной в Эстонии боевой группы НАТО под управлением Великобритании.
И в учениях "Серебряная стрела", и в Furious Axe примут участие примерно по 500 иностранных военных.
Проведение учений еще должно утвердить правительство.