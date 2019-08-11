Вс, 11.08.2019
В Иордании мы нигде не видели людей, гуляющих с автоматами. Точно так же мы не видели большого количества женщин, одетых в черное с ног до головы. Напротив, некоторые даже не носили хиджабы, позволяя темным волосам свободно развеваться на ветру. Томс Ратфелдерс, журналист TVNET

Фото: Виртуозные Денис Мажуков и Даниил Крамер в Юрмале

ФОТО: Пресс-фото

9 августа два российских джазовых музыканта мировой величины украсили фестиваль Summertime - приглашает Инесса Галанте. 

Денис Мажуков и Даниил Крамер обладают невероятной харизмой и виртуозно владеют игрой на фортепиано. 

Музыканты окунули зрителей в атмосферу джаза и рок-н-ролла, - полной эмоциональной свободы и музыкального наслаждения.

Денис Мажуков — единственный музыкант в России, удостоившийся чести записать альбом на легендарной студии Sun Records в Мемфисе — месте рождения рок-н-ролла.

Даниил Крамер — уникальная фигура российского джаза, один из главных популяризаторов джаза в мире и человек из Книги рекордов Гиннесса.

Галерея: Денис Мажуков и Даниил Крамер в Юрмале

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