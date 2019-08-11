Фото: Виртуозные Денис Мажуков и Даниил Крамер в Юрмале

9 августа два российских джазовых музыканта мировой величины украсили фестиваль Summertime - приглашает Инесса Галанте.
Денис Мажуков и Даниил Крамер обладают невероятной харизмой и виртуозно владеют игрой на фортепиано.
Музыканты окунули зрителей в атмосферу джаза и рок-н-ролла, - полной эмоциональной свободы и музыкального наслаждения.
Денис Мажуков — единственный музыкант в России, удостоившийся чести записать альбом на легендарной студии Sun Records в Мемфисе — месте рождения рок-н-ролла.
Даниил Крамер — уникальная фигура российского джаза, один из главных популяризаторов джаза в мире и человек из Книги рекордов Гиннесса.
Галерея: Денис Мажуков и Даниил Крамер в Юрмале