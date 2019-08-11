"Времена землемеров" покажут на фестивале "Балтийская жемчужина"

Полное восстановление 35-миллиметровой кинопленки, которая хранилась более 50 лет, финансировалось "Балтийской жемчужиной", Фондом Культурный капитал (VKKF) и Латвийским Национальным киноархивом. Работы были выполнены студией Locomotive Productions.

Вия Артмане, Гунар Цилинский, Эльза Радзиня, Эдуард Павулс, Карлис Себрис, Харий Лиепиньш, Алфредс Яунушанс - и это не полный список выдающихся латвийских актеров, снявшихся в этом фильме.

ФОТО: кадр из фильма Mērnieku laiki

Кинокартина вышла в прокат в 1968 году. Сюжет развивается вокруг того, что приехали землемеры, взбудоражив всю округу, настроив соседей друг против друга. В тот год в страшном пожаре погиб ребенок. Это было время сбора урожая, все были в поле.

В дом ударила молния и начался страшный пожар. Никто не бросился тушить его, стояли и смотрели: "Божий промысел".

Прошли годы и, наконец, настали "времена землемеров". Их давно уже ждали в каждой волости, надеясь на справедливое размежевание земли. Впрочем, для кое-кого появилась возможность получить участок получше, и не важно, если для этого приходилось пойти на подкуп и подлог. Если земельные участки можно измерить, то жадность и подлость человеческая не имеют границ.

Красавица Лиене – завидная партия, и предприимчивый Пратниекс давно уже сватался к ней, но сердце девушки занято другим. Классический любовный треугольник, подумаете вы? Не тут-то было.

ФОТО: кадр из фильма Mērnieku laiki

Это история коварства и любви во времена землемеров, ибо в борьбе за богатство и жену все средства хороши. Хитрость и обман вступают в непримиримую схватку с достоинством и благородством; гордыня и упрямство - с духовным величием и преданностью. Лиене решается на отчаянный шаг, и в этот самый момент откроется зловещая тайна, которую скрывали более 20 лет...

ФОТО: кадр из фильма Mērnieku laiki