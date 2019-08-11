"Холодная вода наполняет силой!": Надежда Савченко искупалась в Балтийском море
Украинский политик и бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко на своей странице в соцсети Facebook опубликовала фотографии с отпуска, который она решила провести в Латвии, в Юрмалциемсе.
На снимках политик запечатлена в длинном изумрудном платье.
"Балтийское море летом напоминает Черное море зимой. Холодная вода наполняет силой!", - написала Савченко.
Между тем на YouTube появился видеоролик, который Савченко опубликовала в Instagram.
Видео: Надежда Савченко отдыхает в Латвии