Пн, 12.08.2019
В Иордании мы нигде не видели людей, гуляющих с автоматами. Точно так же мы не видели большого количества женщин, одетых в черное с ног до головы. Напротив, некоторые даже не носили хиджабы, позволяя темным волосам свободно развеваться на ветру. Томс Ратфелдерс, журналист TVNET
  • RUS TVNET
  • Звезды
  • Звезды
  • "Холодная вода наполняет силой!": Надежда Савченко искупалась в Балтийском море

"Холодная вода наполняет силой!": Надежда Савченко искупалась в Балтийском море
Экс-депутат Верховной Рады отдыхает в Латвии

Надежда Савченко

ФОТО: AFP/SCANPIX

Украинский политик и бывший депутат Верховной Рады Надежда Савченко на своей странице в соцсети Facebook опубликовала фотографии с отпуска, который она решила провести в Латвии, в Юрмалциемсе.

На снимках политик запечатлена в длинном изумрудном платье.

"Балтийское море летом напоминает Черное море зимой. Холодная вода наполняет силой!", - написала Савченко.

Между тем на YouTube появился видеоролик, который Савченко опубликовала в Instagram. 

Видео: Надежда Савченко отдыхает в Латвии

Читать также

Актуально

НАВЕРХ