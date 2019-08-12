Появилась информация о свадьбе Федора Бондарчука и Паулины Андреевой

Уже несколько лет поклонники Федора Бондарчука и Паулины Андреевой ждут, когда они наконец сыграют свадьбу. По слухам, режиссер уже давно сделал предложение актрисе, но из-за плотного рабочего графика они никак не могли определиться с датой. Сейчас же, когда звезда фильма "Саранча" взяла творческие каникулы, у них появилось свободное время.

Как стало известно журналистам, торжество намечено на начало осени, однако ни точная дата, ни место, где оно состоится, не известны. Да и сами влюбленные пока воздерживаются от комментариев на эту тему.

"В сентябре женятся не только Ксения Собчак и Константин Богомолов, но и Федор Бонадрчук и Паулина Андреева. Дата уже назначена, и ведется подготовка к торжеству",

- сообщили инсайдеры.

К слову, в 2016 году в СМИ уже появлялась информация о готовящейся свадьбе Бондарчука и Андреевой. Тогда один из друзей отца Паулины рассказал, что режиссер без ума от своей возлюбленной и собирается как можно скорее вести ее под венец. Но эти слухи оказались ложными.

Напомним, Федор и Светлана Бондарчук расстались в марте после 25 лет брака. Супруги подали документы на развод, "по-прежнему оставаясь близкими людьми, сохраняя взаимное уважение и любовь к родным". О причинах расставания Светлана и Федор предпочитали молчать, отделываясь общими фразами вроде "устали друг от друга", "должны были расстаться, чтобы не потерять самих себя".

О романе Бондарчука и Андреевой стало известно в начале 2016 года. Режиссер стал оказывать явные знаки внимания молодой актрисе и даже пригласил ее в программу "Кино в деталях". После этого их несколько раз видели вместе, однако сами Федор и Паулина от каких-либо комментариев по поводу своих отношений воздерживались.

Официально как пара они появились на красной дорожке фестиваля "Кинотавр". Федор нежно держал возлюбленную за руку, а Паулина буквально светилась от счастья.