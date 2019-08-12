Фото: Невероятный Groove, Funk и Smooth Jazz в Дзинтари

10 августа Юрмалу потряс фантастический кварте из Амстердама BRUUT!.
Композиции в стиле Groove, Funk и Smooth Jazz вызывает ассоциации с культовыми фильмами Тарантино, виниловыми пластинками, которые всегда в тренде, и любимыми вестернами.
Их солнечная, пропитанная голланским духом свободы музыка представила зрителям особый коктейль в духе 60-х с примесью дэнс-музыки и сёрфа.
В концерте 10 августа также принял участие талантливый коллектив из Латвии - Perpetuum Ritmico (ударные инструменты), которые вместе с танцорами фламенко из театра Duende.
Галерея: Квартет из Амстердама BRUUT в Юрмале