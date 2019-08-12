Пн, 12.08.2019
Это захлестнуло пол России и невозможно было умолчать. Люди просто видели этот смог - то к чему привык Красноярск, увидели другие города, и для них это была шоковая ситуация.
Активист из Красноярска о пожарах в Сибири

Фото: Невероятный Groove, Funk и Smooth Jazz в Дзинтари

ФОТО: Пресс-фото

10 августа Юрмалу потряс фантастический кварте из Амстердама BRUUT!. 

Композиции в стиле Groove, Funk и Smooth Jazz вызывает ассоциации с культовыми фильмами Тарантино, виниловыми пластинками, которые всегда в тренде, и любимыми вестернами.

Их солнечная, пропитанная голланским духом свободы музыка представила зрителям особый коктейль в духе 60-х с примесью дэнс-музыки и сёрфа.

В концерте 10 августа также принял участие талантливый коллектив из Латвии - Perpetuum Ritmico (ударные инструменты), которые вместе с танцорами фламенко из театра Duende.

Галерея: Квартет из Амстердама BRUUT в Юрмале

Читать также

Актуально

НАВЕРХ