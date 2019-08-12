Фото: Инесса Галанте подарила свою любовь Юрмале

Инесса выступила вместе с солистом Венской оперы, выдающимся баритоном Мартином Ахрайнером и обладательницей филигранной техники игры на фортепиано Гретой Эрхартер-Саргсян из Австрии. На концерте прозвучали избранные и любимые всеми лирические музыкальные композиции, эмоциональные оперные арии и дуэты о любви.