Фото: Инесса Галанте подарила свою любовь Юрмале

10 августа в концертном зале "Дзинтари" самые яркие оперные арии о любви исполнила Инесса Галанте, отмеченная ведущими британскими радиостанциями BBC Radio 3 и FM Classic как обладательница одного из красивейших по тембру сопрано.
Инесса выступила вместе с солистом Венской оперы, выдающимся баритоном Мартином Ахрайнером и обладательницей филигранной техники игры на фортепиано Гретой Эрхартер-Саргсян из Австрии. На концерте прозвучали избранные и любимые всеми лирические музыкальные композиции, эмоциональные оперные арии и дуэты о любви.
Галерея: Инесса Галанте – "С любовью Юрмале"