Самые вредные жены по знаку Зодиака

Вечная мудрость гласит, что женщина - это загадка. И очень часто после брака она открывается совсем с неожиданной стороны. Всегда найдутся роковые красотки, которые знают себе цену и умеют выгодно использовать свои лучшие качества, чтобы стать счастливыми (в их понимании!). Вычислить их можно по знаку Зодиака, и лучше всего заранее узнать, чего можно ожидать от своей потенциальной спутницы, когда она добьется своего и обретет заветный статус официальной супруги. Предупрежден - значит вооружен, помните?

1-е место - Лев

Женщина-Лев - самая вредная представительница прекрасного пола, по версии астрологов. Она царственна, высокомерна и все время чего-то ждет. Требовать открыто эта дама не станет, но ее кавалерам следует быть готовыми к эмоциональным отношениям.

Такая женщина ждет от мужчины много внимания, и не лишним будет научиться читать ее мысли. Она искренне думает, что мужчина должен по одному ее взгляду понимать, что ей нужно.

К счастью, астрологи знают, что нужно Львице - много внимания, заботы, восхищения, подарков и комплиментов. Если вы сможете ей это дать, она сменит гнев на милость.

2-е место - Скорпион

Чтобы жить с женщиной-Скорпионом, надо очень сильно ее любить. Но даже в этом случае она будет изводить партнера упреками, саркастическим отношением и волнообразным настроением. С ней одновременно и хорошо, и невыносимо.

Всему виной ее острый ум, который питается раздражением по любому поводу. Добавляем коварства, ревности, холодности, капризов, обидчивости, придирок - и на выходе получаем "взрывной коктейль".

Наш добрый совет - будьте с любимой-Скорпионом ласковее. Всегда. Это может настолько ее удивить, что она изменится к лучшему.

3-е место - Рак

Получить в жены женщину-Рака - тот еще подарок. Это очень заботливая, романтичная, мечтательная, чувственная девушка, которая так сильно сфокусирована на объекте своих чувств, что не даст ему покоя.

От любви ее может переклинить, причем не в лучшую сторону. И только попробуйте ей на это намекнуть - она обидится, закроется в себе и будет думать, как вам, такому бессердечному, отплатить.

И придумает.

Так что если не хотите жить в страхе, любите женщину-Рака изо всех сил, даже если сил никаких нет. С другой стороны, она очень дорожит семьей, отличная хозяйка, прекрасная мама и жена.

4-е место - Дева

Дева философски относится к жизни - так же, как и к браку. Хозяйственная, ответственная, заботливая... У нее всегда вкусная еда, наглаженные рубашки, уютный дом. Но все это не отменяет фееричной вредности Девы, а именно - ее упрямства и скандальности. Даже если у вас большая любовь,