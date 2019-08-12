Пн, 12.08.2019
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К Земле приблизится астероид размером с пирамиду Хеопса

Фото иллюстративное.

ФОТО: Handout / AFP

В конце августа к Земле приблизится астероид, который по размерам превосходит знаменитую египетскую пирамиду Хеопса. Об этом сообщили в NASA, пишет РБК.

Астероид OU1 по размерам превосходит Великую пирамиду Гизы (пирамиду Хеопса) на 20 метров - диаметр небесного тела составляет 160 метров.

Согласно данным NASA, астероид приблизится к Земле 28 августа - он окажется в 40 раз ближе к нашей планете чем Венера. Небесное тело должно пролететь на расстоянии 1 млн километров от Земли. 

Угрожает ли астероид человечеству? Нет, опасности для планеты он не предоставляет, подтвердил в интервью РБК  старший научный сотрудник Пулковской обсерватории, доктор физико-математических наук Георгий Гончаров.

Ученый отметил, что астероид пролетит достаточно далеко от Земли. 

"Это в 2,5 раза дальше Луны. Вообще не о чем говорить. Такое происходит почти каждый день, просто не все видят", — заявил Гончаров.

Эксперт подчеркнул, что астероиды пролетают между Луной и Землей регулярно и, часто, расстояние, на котором они находятся, бывает меньше, чем то, которое прогнозируется в этот раз.

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