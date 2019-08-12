К Земле приблизится астероид размером с пирамиду Хеопса

В конце августа к Земле приблизится астероид, который по размерам превосходит знаменитую египетскую пирамиду Хеопса. Об этом сообщили в NASA, пишет РБК.
Астероид OU1 по размерам превосходит Великую пирамиду Гизы (пирамиду Хеопса) на 20 метров - диаметр небесного тела составляет 160 метров.
Согласно данным NASA, астероид приблизится к Земле 28 августа - он окажется в 40 раз ближе к нашей планете чем Венера. Небесное тело должно пролететь на расстоянии 1 млн километров от Земли.
Угрожает ли астероид человечеству? Нет, опасности для планеты он не предоставляет, подтвердил в интервью РБК старший научный сотрудник Пулковской обсерватории, доктор физико-математических наук Георгий Гончаров.
Ученый отметил, что астероид пролетит достаточно далеко от Земли.
"Это в 2,5 раза дальше Луны. Вообще не о чем говорить. Такое происходит почти каждый день, просто не все видят", — заявил Гончаров.
Эксперт подчеркнул, что астероиды пролетают между Луной и Землей регулярно и, часто, расстояние, на котором они находятся, бывает меньше, чем то, которое прогнозируется в этот раз.